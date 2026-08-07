Une collision frontale s'est produite jeudi à Rongellen, dans les Grisons. Un homme a été blessé.

Grisons Un camping-car double dans un virage et percute une voiture de sport

Jeudi, peu après 11 heures, un homme de 52 ans circulait au volant de son camping-car sur la route principale H13 en direction de Thusis, en provenance de Viamala. À Rongellen, il a entamé une manœuvre de dépassement d’une voiture qui le précédait alors qu’il abordait un virage à droite.

Le dépassement s’est poursuivi jusque dans le virage à gauche suivant. C’est à ce moment-là que le camping-car est entré en collision frontale avec une voiture de sport conduite par un homme de 27 ans, qui arrivait en sens inverse, indique la police cantonale des Grisons.

Le conducteur du camping-car, âgé de 52 ans, aurait été blessé et transporté à l’hôpital de Thusis par les secours de Mittelbünden. Les circonstances exactes de l’accident font actuellement l’objet d’une enquête.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.