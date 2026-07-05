Accident dans les Grisons
Un dépassement hasardeux provoque un spectaculaire carambolage entre trois voitures
La scène de l'accident
Keystone
Un dépassement hasardeux a provoqué un accident impliquant trois véhicules hier matin, samedi, sur la route du Maloja, dans les Grisons. Une conductrice de 61 ans a été légèrement blessée, tandis qu'un deuxième conducteur s'est ensuite rendu de son plein gré à l'hôpital pour passer des examens médicaux.
L'accident, comme l'indique la police des Grisons dans un communiqué publié aujourd'hui, s'est produit peu après 9 h 30 à Vicosoprano, dans le hameau de Nasciarina.
Toutes les voitures impliquées dans la collision roulaient dans la même direction.
Après avoir reçu les premiers soins sur place, la femme blessée a été transportée par la Rega à l'hôpital cantonal de Coire.
Les voitures ont été sérieusement endommagées par la collision: deux d’entre elles ont été complètement détruites. La route du Maloja est restée entièrement fermée à la circulation pendant environ une heure, puis la circulation a repris en alternance.