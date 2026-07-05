Un dépassement hasardeux a provoqué un accident impliquant trois véhicules hier matin, samedi, sur la route du Maloja, dans les Grisons. Une conductrice de 61 ans a été légèrement blessée, tandis qu'un deuxième conducteur s'est ensuite rendu de son plein gré à l'hôpital pour passer des examens médicaux.

Accident dans les Grisons Un dépassement hasardeux provoque un spectaculaire carambolage entre trois voitures

L'accident, comme l'indique la police des Grisons dans un communiqué publié aujourd'hui, s'est produit peu après 9 h 30 à Vicosoprano, dans le hameau de Nasciarina.

Toutes les voitures impliquées dans la collision roulaient dans la même direction.

Après avoir reçu les premiers soins sur place, la femme blessée a été transportée par la Rega à l'hôpital cantonal de Coire.

Les voitures ont été sérieusement endommagées par la collision: deux d’entre elles ont été complètement détruites. La route du Maloja est restée entièrement fermée à la circulation pendant environ une heure, puis la circulation a repris en alternance.