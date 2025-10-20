Un des coronavirus les plus meurtriers stocké désormais à Spiez

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Risque de mortalité de 37% Un des coronavirus les plus meurtriers stocké désormais à Spiez

ATS

20.10.2025 - 18:18

Le laboratoire de Spiez (BE) stocke désormais un des coronavirus les plus difficiles à trouver et un des plus meurtriers, un des cas du MERS-CoV. L'OMS a dit lundi à Keystone-ATS l'avoir ajouté à son dépôt international d'échantillons biologiques dans le site bernois.

Le laboratoire de Spiez (BE) va pouvoir partager une souche difficile à trouver de MERS-Cov avec les scientifiques des différents pays (archives).
Le laboratoire de Spiez (BE) va pouvoir partager une souche difficile à trouver de MERS-Cov avec les scientifiques des différents pays (archives).
ATS

Keystone-SDA

20.10.2025, 18:18

20.10.2025, 18:33

«Les scientifiques du monde entier peuvent désormais avoir accès à du matériel vérifié pour l'un des coronavirus les plus meurtriers», explique l'institution. Cette situation permettra d'aboutir plus rapidement à des tests, des vaccins et des médicaments et préparer une possible pandémie, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Celle-ci considère le MERS-CoV, sporadique, comme l'un des pathogènes les plus importants pour la recherche liée aux urgences de santé publique. Ce coronavirus est l'un des trois avec un potentiel pandémique.

Il provoque des maladies respiratoires mortelles dans 37% des cas. Actuellement, aucun vaccin ni aucun médicament n'est autorisé contre ce pathogène. Le site de Spiez a reçu la souche qui circule largement dans les populations africaines de chameaux et peut se propager à l'être humain.

Au total, plus de 70 laboratoires de 30 pays ont partagé avec lui des pathogènes ou lui ont demandé des échantillons avec un potentiel épidémique ou pandémique. Le dépôt international a déjà oeuvré pour la recherche face au Covid et a facilité l'accès à du matériel lors de l'épidémie de mpox.

L'OMS veut garantir un accès équitable et renforcer la sécurité biologique dans le monde entier. Outre le site de Spiez après un accord pendant la dernière pandémie avec la Suisse, elle souhaite établir des dépôts dans toutes les régions.

Les plus lus

«C’était brutal» - La propriétaire d’une célèbre cabane de montagne jette l’éponge
Carla Bruni-Sarkozy se demande « comment vont faire les séparés»
Un des coronavirus les plus meurtriers stocké désormais à Spiez
Accident de funiculaire à Lisbonne: le câble n'était pas aux normes
Le test ADN brise les affirmations de la «fausse Maddie»