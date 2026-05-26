Un document secret met le Conseil fédéral dans l'embarras

Une feuille d'information interne met en garde contre la propagande des autorités avant les votations. Dans le cas de Beat Jans, la Chancellerie fédérale déclare soudain que les règles ne sont pas contraignantes. Il y aurait tout de même eu un «blâme», ou en tout cas une discussion autour de la communication.

Lorsque les conseillers fédéraux apparaissent et parlent de votations, ils doivent informer de manière objective, complète, transparente et proportionnée. (image symbolique) Image : Keystone

Petar Marjanović Petar Marjanović

Elle ne fait que trois pages, mais elle est politiquement explosive: dans une feuille d'information interne, l'administration fédérale précise comment le Conseil fédéral peut informer avant les votations et où l'information des autorités devient de la propagande. C'est précisément ce document qui pose problème au gouvernement dans la querelle autour de Beat Jans.

En effet, l'aide-mémoire met en garde contre les informations unilatérales, les présentations de campagne et les invités externes lors des conférences de presse. Jans s'est malgré tout présenté sur l'initiative des 10 millions avec des représentants des cantons, des arts et métiers, des employeurs et des syndicats. La Chancellerie fédérale affirme maintenant que le document n'est pas du tout une directive contraignante.

Les conseillers fédéraux doivent informer avec prudence

Il s'agit pourtant de bien plus que de la simple nourriture pour juristes : lorsque les conseillers fédéraux se présentent devant les électeurs, ils ne s'expriment pas en tant que personnes privées ou politiciens de parti. Ils représentent l'ensemble du Conseil fédéral et leurs apparitions sont considérées comme des informations destinées aux autorités.

Des garde-fous étroits s'appliquent à ces apparitions. Le Conseil fédéral doit informer les électeurs de manière objective, complète, transparente et proportionnée. C'est ce que prévoit la loi fédérale sur les droits politiques.

Pour plus de précision, il existe au sein de l'administration fédérale l'aide-mémoire de trois pages susmentionné «Principes de base de l'information avant les votations». blue News dispose de ce document. Il s'adresse aux collaborateurs de la Confédération et doit les aider à organiser leurs activités d'information avant les votations conformément à la loi.

Le document est formulé de manière remarquablement directe. La «propagande des autorités», les informations unilatérales, le fait de passer des points importants sous silence ou de mener une campagne ne sont pas autorisés. Les conseillers fédéraux doivent tenir compte des positions contraires et ne pas se contenter de mentionner les avantages ou les inconvénients d'un projet.

Un paragraphe sur les conférences de presse est particulièrement sensible. On y lit: «Il vaut mieux ne pas avoir d'invités extérieurs à l'administration fédérale». C'est pourtant exactement ce qu'a fait Beat Jans à la mi-mars.

«Il vaut mieux ne pas avoir d'invités extérieurs à l'administration fédérale»

Beat Jans a-t-il violé les règles ?

Lors de la conférence de presse du Conseil fédéral sur l'initiative des 10 millions, Beat Jans n'est pas apparu seul. Des représentants des cantons, des arts et métiers, des employeurs et des syndicats se tenaient à ses côtés. Sur le plan politique, cette apparition a donné l'impression d'une large alliance contre l'initiative de l'UDC.

L'UDC y voit une violation des règles. Le chef du groupe parlementaire Thomas Aeschi a déposé une intervention au Parlement pour demander quelles sanctions l'ensemble du Conseil fédéral prendrait contre Jans. La Commission de gestion du Conseil national veut également se pencher sur le cas.

Le Conseil fédéral s'y oppose. Dans sa réponse à l'intervention d'Aeschi, il écrit que l'invitation d'invités à une «information objective» lors d'une conférence de presse n'est pas assimilable à un soutien à une activité de campagne. Le Conseil fédéral ne mène pas de campagne de votation.

Cela révèle une contradiction: l'aide-mémoire recommande certes de ne pas inviter d'hôtes externes. Mais elle ne l'interdit pas expressément.

Le Conseil fédéral in corpore en difficulté pour s'expliquer

C'est précisément ici que commence le besoin d'explication. Le Conseil fédéral ne dit pas qui a décidé dans le cas concret que des invités externes devaient participer à la conférence de presse. La Chancellerie fédérale ne répond pas non plus à la question de savoir s'il s'agit d'une note, d'une évaluation juridique ou d'une décision interne.

Au lieu de cela, elle indique que les «principes de base» ne sont pas une prescription légale ni une directive du Conseil fédéral. Il s'agit simplement d'une notice ou d'un instrument de travail de la Conférence des services d'information des départements.

Autrement dit: d'une part, le document ne fournit qu'un garde-fou sur la manière dont la Confédération entend protéger la libre formation de l'opinion avant les votations. D'autre part, la Chancellerie fédérale le déclare non contraignant dès qu'il devient concret dans le cas de Jans.

C'est ce qu'a rapporté le "Blick" début mai. Photo : blue News

Le rapport du «Blick» va dans ce sens . Le président de la Confédération Guy Parmelin aurait incité Jans en interne à faire preuve de plus d'objectivité et de proportionnalité. Jans dément clairement.

«Non, il n'y a jamais eu de blâme de la part d'un quelconque conseiller fédéral», a déclaré le ministre de la Justice socialiste début mai à «Tele Züri». Cette semaine, il a doublé la mise dans le «Tages-Anzeiger» : Il s'étonne de la longévité de telles fausses déclarations.

Il n'est pas possible de le vérifier. Les séances du Conseil fédéral sont secrètes, les propositions, les discussions et les délibérations ne doivent pas être divulguées à l'extérieur. La Chancellerie fédérale renvoie à cette confidentialité et écrit brièvement: «Nous ne commentons pas les rumeurs des médias».

«Nous ne commentons pas les rumeurs des médias» Ursula Eggenberger Porte-parole de la Chancellerie fédérale

Des personnes de l'entourage du Conseil fédéral affirment à blue News: la communication du gouvernement était bien un sujet. Seulement, personne ne veut y parler d'un «blâme» formel.

Une personne familière des procédures déclare: «La communication a été discutée, mais ce n'était pas un blâme». Une autre personne de l'entourage du Conseil fédéral formule les choses plus durement: «Les canons de relations publiques font partie du jeu avant les votations».

Il est donc possible que le «blâme» n'ait jamais existé et que l'histoire ait surtout servi à affaiblir Jans dans la campagne de votation. Mais il est également possible que la communication ait effectivement fait parler d'elle parce que le Conseil fédéral est devenu plus prudent après des controverses antérieures.

Un coup d'œil dans les archives montre en tout cas que le conseiller fédéral bâlois PS n'est pas un cas isolé. Par le passé déjà, des conseillers fédéraux se sont présentés à des conférences de presse de votation avec des invités externes. Par exemple Doris Leuthard en 2016 avec des représentants de l'économie et du secteur énergétique ou Karin Keller-Sutter en 2020 avec des représentants de l'Union suisse des arts et métiers, de l'Union patronale suisse et des syndicats. Si les invités externes étaient interdits, les anciens membres du Conseil fédéral auraient également enfreint cette ligne.

Jans peut certes contester le blâme. Mais le silence de Parmelin fournit de nouvelles munitions à l'UDC. Ses représentants qualifient désormais ouvertement Jans de «conseiller fédéral de propagande». Le journal conservateur de droite «Weltwoche», dirigé par l'ancien conseiller national UDC Roger Köppel, a déjà titré: «Propaganda-Bundesrat ausser Rand und Band» ("Le Conseil fédéral de la propagande s'emballe").