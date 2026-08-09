Un énorme éboulement s'est produit au dessus du lac d'Oeschinen, au-dessus de Kandersteg dans le canton de Berne. Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent la chute d’énormes masses rocheuses – certains touristes se sont enfuis, pris de panique, des rives du lac.

Samedi après-midi peu après 13h30, un «bloc instable» s’est effondré dans la zone du sommet du «Spitze Stei», au-dessus du lac d’Oeschinen, indique a commune de Kandersteg sur son site web. Selon les journaux bernois de Tamedia, environ 3000 tonnes de roches se seraient détachées de la montagne. L'éboulement a entraîné un énorme nuage de poussière jusqu'en vallée.

Plusieurs vidéos et photos publiées sur les réseaux sociaux témoignent de cet éboulement dans ce lieu très prisé des touristes. Les images montrent comment les masses de débris se dirigent vers la vallée. Certains touristes ont paniqué, et certains visiteurs ont quitté les rives du lac en toute hâte.

La blogueuse de voyage Verena a filmé l’éboulement dans une vidéo publiée sur Instagram. « Aujourd’hui, j’ai vu en direct l’un des nombreux éboulements près du lac d’Oeschinen, en Suisse », raconte-t-elle en décrivant ce moment de frayeur. Une lectrice raconte à «Nau.ch» : « Tout à coup, j’ai entendu un grand bruit. On aurait dit une explosion.»

Au «Spitze Stei», au-dessus du lac d’Oeschinen à Kandersteg, de gros blocs rocheux sont en mouvement depuis plusieurs années déjà. La montagne est surveillée depuis 2018. Ces glissements sont liés à la fonte du pergélisol. 50 millions de tonnes de roches seraient en mouvement à cet endroit, a indiqué le porte-parole de la commission, Ueli Egger (PS), au Conseil en 2024.