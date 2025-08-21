Un enfant de deux ans s'est noyé mercredi soir dans une piscine privée de la commune de Neckertal (SG). Le petit garçon est tombé dans un bassin installé devant la maison alors qu'il avait été laissé sans surveillance pendant un moment.

Keystone-SDA ATS

Le drame est survenu mercredi peu après 20h00, indique jeudi la police cantonale saint-galloise dans un communiqué. Malgré les efforts immédiats de réanimation, l'enfant est décédé sur place.

Les circonstances exactes de l'accident font l'objet d'une enquête du ministère public. Plusieurs patrouilles de la police cantonale, une équipe de secours avec médecin urgentiste, la Rega et une équipe de premiers secours psychologiques sont intervenues.