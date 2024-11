Cernunnos

On se croirait dans les années 70 où tout ce qui était encore vert et naturel comme la campagne, les champs, les prairies n'étaient pas synonymes de civilisation et où il fallait vite bâtir des horreurs pharaoniques pour se faire distinguer. Donc allons-y sur ce qui reste en surface pour le bétonnage de toute façon l'humanité veut coloniser la lune pour y habiter donc il reste de la marge pour continuer comme en 70 et si il n'y a plus de place pour les vaches d'Hérens, on les enverra en Inde, la patrie des vaches sacrées !