Un agent secret russe a acheté au moins 1000 munitions de précision pour tireur embusqué à un armurier bernois (image d’illustration). ats

Les points forts du jour

ATHLÉTISME : Lausanne accueille mercredi le gratin mondial du saut à la perche. Le podium des Jeux olympiques de Paris sera présent au complet: derrière l'Américain détenteur du record mondial Armand Duplantis, on retrouvera son compatriote Sam Kendricks et le Grec Emmanouíl Karalís. Le concours se déroulera à Ouchy dans le cadre d'un «city event».

FOOTBALL : Les Young Boys de Berne jouent gros mercredi soir dès 21h00 dans un Wankdorf à guichets fermés. Les Bernois y accueilleront Galatasaray en play-off aller de la Ligue des champions de football. Il s'agira donc pour les hommes de Patrick Rahmen de prendre l'avantage avant le match retour en Turquie, où les clubs suisses ont historiquement toujours des difficultés: sur 18 matches de Coupes d'Europe dans ce pays, ils n'ont gagné que deux fois.

ENVIRONNEMENT : Le canton de Vaud présente mercredi matin les résultats définitifs de l'étude sanitaire sur la pollution des sols aux dioxines dans la région lausannoise. Le but de l'enquête, menée par Unisanté, visait à mesurer la concentration de dioxines dans le sang et à la comparer entre deux groupes de 50 participants: ceux qui se trouvent à Lausanne dans le périmètre de pollution et ceux qui vivent ailleurs dans le canton.

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE : La convention démocrate se poursuit mercredi à Chicago en vue de l'élection présidentielle américaine. Le candidat à la vice-présidence Tim Walz doit notamment prendre la parole. L'ancien président Bill Clinton est également attendu à la tribune.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 21 août, c'est aujourd'hui la journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme. Elle vise à honorer et à soutenir les victimes et les survivants du terrorisme et de promouvoir et protéger le plein exercice de leurs libertés et de leurs droits fondamentaux. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

ESPIONNAGE : Un agent secret russe a acheté au moins 1000 munitions de précision pour tireur embusqué à un armurier bernois, relatent mercredi la Tribune de Genève, 24 Heures, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Leurs rencontres ont eu lieu clandestinement dans le parking d'un centre commercial, mais le Russe, officiellement un diplomate, avait été identifié comme un agent infiltré du renseignement militaire russe (GRU) et était surveillé par le Service de renseignement de la Confédération. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a indiqué aux journaux ne pas avoir connaissance de projet d'attentat en Suisse. Poursuivi par le MPC, l'agent russe a cependant quitté la Suisse après une intervention du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

DROIT HUMANITAIRE : Tous les Etats membres du Conseil de sécurité de l'ONU, sauf la Russie, ont accepté l'invitation de la Suisse à se rendre dimanche et lundi à Genève à l'occasion du 75e anniversaire des Conventions de Genève, rapporte mercredi Le Temps. Le but de la réunion est de «réaffirmer le rôle-clé du droit international humanitaire dans les plus de 100 conflits en cours dans le monde», selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). «Il s'agit d'un voyage informel. Libre à chacun de répondre à l'invitation», explique dans le journal Nicolas Bideau, responsable de la communication du DFAE. Depuis que la Suisse a repris les sanctions européennes contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine, elle est considérée par Moscou comme un pays «inamical».

TRAFIC ROUTIER : Des bouchons se sont formés tous les jours du 1er juillet à la mi-août au tunnel routier du Gothard, une première, constate dans la Neue Zürcher Zeitung de mercredi Michael Krein de l'agence d'informations routières Viasuisse. Il avance deux hypothèses pour expliquer cette situation: les voyageurs veulent éviter les heures de pointe et leur comportement est devenu plus flexible. La longueur des bouchons correspondait cependant à celle de 2023, ajoute M. Krein. Le plus grand volume de trafic a été enregistré durant la semaine du 29 juillet au 4 août, indiquent les données de l'Office fédéral des routes (OFROU).

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019) : décès au Canada de l'actrice et chanteuse suisse Ines Torelli à l'âge de 88 ans.

- Il y a 30 ans (1994) : les derniers soldats français de l'opération «Turquoise» se retirent du Rwanda après avoir remis le contrôle de la zone humanitaire sûre à des casques bleus.

- Il y a 80 ans (1944) : naissance du réalisateur australien Peter Weir ("Le cercle des poètes disparus», «The Truman Show").

- Il y a 80 ans (1944) : ouverture de la conférence de Dumbarton Oaks, près de Washington, qui jettera les bases de l'ONU.

- Il y a 120 ans (1904) : naissance du jazzman américain Count Basie.

- Il y a 175 ans (1849) : l'écrivain français Victor Hugo prononce le discours d'ouverture du second congrès de la paix à Paris.

Le dicton du jour

«Je suis le mois où nul loisir on ne peut prendre ou séjourner, mais faucher, faner par plaisir, mettre en grange, battre et vanner».

