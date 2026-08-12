blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Actu et dicton du jour Un été fatal ? En Valais, ce glacier semble avoir disparu

Les points forts du jour

ASTRONOMIE : Tous les regards seront tournés vers le ciel mercredi en début de soirée pour admirer l'éclipse solaire qui atteindra son apogée en Suisse peu avant le coucher du soleil.

TRIBUNAL FEDERAL : Le Tribunal fédéral examine mercredi en délibération publique la révision partielle de la loi sur la police du canton de Berne, en vigueur depuis août 2024.

RESEAUX SOCIAUX : Meta affronte à partir de mercredi un nouveau procès périlleux en Californie.

ATHLETISME : Les athlètes suisses Jason Joseph (110 m haies) et Mujinga Kambundji (200 m) font leur entrée mercredi sur le tartan des Championnats d'Europe de Birmingham.

NATATION : Roman Mityukov partira en quête d'une sixième médaille dans un grand championnat en grand bassin mercredi aux Européens de Paris.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 12 août, c'est aujourd'hui la journée internationale de la jeunesse.

Vu dans la presse

GLACIERS : Le glacier de Bella Tola, situé à 3025 mètres sur le versant nord du sommet éponyme, au-dessus de Saint-Luc (VS), dans le val d’Anniviers, semble avoir disparu. Sur une photo-lecteur publiée par Le Nouvelliste, il ne reste plus que quelques névés, eux aussi promis à une fonte rapide. Particulièrement sensible au réchauffement climatique, ce petit glacier figurait parmi les six glaciers suisses menacés de disparition selon le glaciologue de l’EPFZ Matthias Huss, cité par Watson en 2021.



L’été 2026, marqué par des températures caniculaires, lui aura été fatal. «La neige a fondu extrêmement vite, la glace s’est ensuite retrouvée à l’air libre et les canicules se sont enchaînées», explique le nivologue Robert Bolognesi au journal. Il faudra attendre la fin septembre pour mesurer précisément les dégâts, mais tous les glaciers suisses devraient être fortement touchés, y compris les plus grands comme celui d’Aletsch (VS).

BIOTOPES : À Avusy (GE), un homme qui avait créé sans autorisation une zone humide a obtenu un succès devant le Tribunal fédéral (TF) après 27 ans de bras de fer avec les autorités genevoises, rapporte la Tribune de Genève. En 1999, l'homme avait bâti cette zone de 950 m2, dont l’Etat exige depuis la remise en état.

Malgré plusieurs décisions et amendes, le biotope s’est développé au fil des ans et abrite aujourd’hui de nombreuses espèces rares ou menacées, dont le triton crêté et la couleuvre à collier. Le TF estime que cette évolution écologique constitue un changement notable des circonstances. Il somme le Canton de réexaminer le dossier et d’évaluer la valeur écologique du site, notamment son rôle de corridor pour les amphibiens, avant de décider de son éventuelle destruction.

ECONOMIE : Le groupe thurgovien Nüssli a été vendu à la société munichoise eps, rapporte le St. Galler Tagblatt. Les deux entreprises souhaitent ainsi devenir ensemble le leader mondial des arènes, stades, pavillons et scènes temporaires. Le groupe issu de la fusion comptera 820 collaborateurs et réalisera un chiffre d’affaires de 350 millions d’euros.

Il sera dirigé par le patron de Nüssli, Andy Böckli. Selon ce dernier, aucun emploi ne sera supprimé dans le cadre du rapprochement. Nüssli emploie actuellement 470 personnes, dont 200 en Suisse. Pour sa part, l’investisseur Helvetica Capital se retire après avoir contribué à stabiliser financièrement Nüssli.

INTEMPERIES : De violents orages ont provoqué d’importantes coulées de boue et de gravats dans le Sertig, près de Davos, rapporte la Südostschweiz. Lundi, peu avant 22 heures, de très fortes pluies se sont abattues au-dessus du restaurant «Mühle», faisant déborder le Stadlerbach et le Witibach, a indiqué le responsable du service forestier de Davos au journal.

Sur une surface de 4000 à 5000 m2, quelque 20'000 m3 de matériaux se seraient déposés. Personne n’a été blessé, mais deux ou trois garages ont été inondés. Un pont enjambant le Stadlerbach a été emporté, entraînant la fermeture du sentier de randonnée entre Sertig et Clavadel.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016) : Décès du poète et traducteur lucernois Hans Leopold Davi, auteur de poèmes en allemand et en espagnol. Il a traduit en espagnol des auteurs tels que Friedrich Dürrenmatt.

- Il y a 25 ans (2001) : La pierre d'Unspunnen, volée 17 ans plus tôt par les séparatistes jurassiens du Groupe Bélier, refait surface. Lors du Marché-Concours de Saignelégier (JU), deux inconnus l'offrent à Shawne Fielding, épouse de l'ancien ambassadeur de Suisse à Berlin et ambassadrice d'Expo.02. Celle-ci remet ensuite la pierre à ses propriétaires, la société de gymnastique d'Interlaken. La pierre est subtilisée à nouveau en 2005 pour ne plus réapparaître.

- Il y a 100 ans (1926) : Naissance du sculpteur bâlois Paul Suter. Il est décédé en 2009.

- Il y a 125 ans (1901) : Fondation du FC Lucerne au restaurant Seidenhof à Lucerne.

- Il y a 400 ans (1626) : Naissance du compositeur italien Giovanni Legrenzi. Actif dans les domaines de l'opéra, de la cantate, de la sonate, du motet ou du concerto, il a influencé de grands musiciens, Antonio Vivaldi et Jean-Sébastien Bach. Il est décédé en 1690.

Le dicton du jour

«Quiconque en août s'endormira, en janvier s'en repentira»