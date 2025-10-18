  1. Clients Privés
Etats-Unis Un ex-élu républicain condamné voit sa peine commuée par Trump

ATS

18.10.2025 - 03:25

George Santos avait détourné l'argent de donateurs pour des achats de luxe, des dépenses dans un casino, des traitements cosmétiques ou des paiements en ligne (archives).
George Santos avait détourné l'argent de donateurs pour des achats de luxe, des dépenses dans un casino, des traitements cosmétiques ou des paiements en ligne (archives).
ATS

L'ex-élu républicain au congrès américain George Santos, condamné à sept ans de prison pour plusieurs délits financiers, a vu sa peine commuée vendredi par le président américain Donald Trump. George Santos va sortir de prison, annonce le milliardaire.

Keystone-SDA

18.10.2025, 03:25

Dans une publication sur son réseau social Truth Social, le président américain écrit que «George Santos était en quelque sorte un 'voyou', mais il y a beaucoup de voyous dans notre pays qui ne sont pas contraints de purger sept ans de prison».

Accusé de s'être servi illégalement des identités et données financières personnelles de donateurs à sa campagne pour leur subtiliser des fonds, l'ancien député de New York de 37 ans avait plaidé coupable et été condamné au mois d'avril dernier. Il avait commencé à purger sa peine en juillet.

Destitué du Parlement

Il «a passé de longues périodes à l'isolement et, selon tous les témoignages, il a été traité de façon épouvantable. C'est pourquoi je viens de signer une commutation de peine libérant George Santos de prison immédiatement. Bonne chance George! Je vous souhaite une belle vie!», poursuit le président américain.

Avant d'être rattrapé par la justice, George Santos était devenu célèbre quand le New York Times avait révélé une série de mensonges dans son curriculum vitae et ses messages de campagne, peu après son élection à la chambre des représentants en 2022 comme élu de l'Etat de New York.

Plus tard, un rapport de la commission d'éthique de la chambre l'accusait d'avoir «gravement discrédité» l'institution en détournant l'argent de donateurs pour des achats de luxe, des dépenses dans un casino, des traitements cosmétiques ou des paiements en ligne.

En décembre 2023, des élus républicains et démocrates avaient voté pour le destituer et l'évincer de la chambre.

