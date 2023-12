Un expert dévoile les premières tendances

Nous sommes tous d'accord : le dernier Noël avec de la neige remonte à bien trop longtemps. Est-ce que l’année 2023 sera synonyme de fêtes de fin d'année enneigées comme dans un conte de fées ? Un météorologue jette un coup d'œil sur les premières tendances possibles.

ats

Pour beaucoup, un Noël parfaitement réussi est un Noël enneigé. Malheureusement pour les amoureux de l’or blanc, quelques années se sont écoulées depuis la dernière fois que cela s'est produit en plaine. Ceux qui n'habitent pas à la montagne ont donc dû se contenter d'un Noël tout vert ces derniers temps.

En ce vendredi 1er décembre, le moment est donc venu de jeter un coup d'œil sur les premières prévisions météorologiques pour Noël. Cependant, il faut garder à l’esprit qu’il s'agit uniquement de tendances possibles qui seront affinées dans les semaines à venir. De ce fait, il est trop tôt pour prévoir avec certitude le temps qu’il fera lors des fêtes de fin d’année.

«On peut s'attendre à ce que le temps reste très changeant jusqu'à la mi-décembre. A partir de là, les premières tendances des modèles indiquent plutôt des températures légèrement supérieures à la moyenne. Mais ces prévisions ne sont pas encore fiables», dévoile Michael Eichmann, météorologue chez MeteoNews.

Toutefois, le spécialiste s'est risqué à envisager une éventuelle tendance météorologique pour les fêtes de fin d'année. Il explique qu’en montagne il est fort probable qu’il y aura de la neige pour Noël. En revanche, en plaine, il est difficile de dessiner une tendance à l’heure actuelle. «A partir de la mi-décembre, je vois comme scénario possible que les températures soient supérieures à la moyenne et qu'il puisse en résulter un temps relativement calme», indique Michael Eichmann.

Jeudi, une première incursion hivernale a eu lieu en plaine. Mais ce n'est pas parce qu'il neige en novembre que l'on peut en déduire que Noël sera blanc.

Depuis plusieurs années, un redoux se produit à Noël. Selon le météorologue de MeteoNews, il s'agit de l'apparition répétée de périodes plus chaudes et humides vers Noël en Europe centrale et donc en Suisse. Ainsi, ce phénomène empêche la neige de s’inviter jusqu’en plaine.

En outre, il a été prouvé qu'en raison du réchauffement climatique, les températures sont en moyenne nettement plus élevées en décembre et que la limite des chutes de neige s'élève donc également plus haut. Les chances de voir de la neige en plaine avant et à Noël ont donc fortement diminué depuis une quinzaine d’années.

La tendance et la comparaison avec les dernières années montrent donc clairement que nous ne pouvons probablement que rêver d'un Noël blanc en 2023. Mais comme chacun le sait, l'espoir fait vivre. Et la météo ne s'intéresse pas vraiment aux statistiques, elle joue plutôt selon ses propres règles.