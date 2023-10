La première édition du festival littéraire Alterfictions aura lieu les 18 et 19 novembre prochains au Château d'Yverdon-les-Bains. L'événement entend «casser les codes habituels» en remplaçant les «tables de dédicaces statiques» par des rencontres plus informelles entre les autrices et auteurs et leur public.

Le Château d'Yverdon-les-Bains réunira les auteurs de littérature imaginaire et leur public les 18 et 19 novembre prochains (image d'archives). ATS

Les 77 écrivains ayant répondu présent se transformeront ainsi «en guides, et même ponctuellement en barmen, le temps d'un week-end», ont indiqué mardi les organisateurs. La manifestation sera consacrée aux romans et BD appartenant notamment aux genres de la science-fiction, du polar, de la fantasy ou encore du thriller.

L'auteur de littérature fantastique et historique Adrien Bürki, l'autrice de polar Emmanuelle Robert et la bédéaste Mireille Lachausse comptent notamment parmi les personnalités à rencontrer. Six maisons d'édition spécialisées dans la littérature de genre présenteront également leurs oeuvres.

Diverses animations ponctueront ce festival gratuit, comme la remise du Prix de l'Ailleurs, récompensant dix nouvelles de science-fiction ou le nouveau Prix SFFF Suisse dédié à l'imaginaire. En outre, un concert du groupe «The Drunken Leprechauns» aura lieu le samedi soir dans les caves du Château.

mabr, ats