Un Français flashé à Lausanne – 90'000 francs d'amende

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

A 77 km/h dans une zone 50 Un Français flashé à Lausanne – 90'000 francs d'amende

Samuel Walder

11.8.2025 - 08:59

Un riche homme d'affaires a été flashé à Lausanne à une vitesse excessive et doit maintenant payer une amende de 90'000 francs. Le calcul de l'amende se base sur sa fortune et ses revenus.

Un Français roule trop vite à Lausanne. Il doit maintenant payer.
Un Français roule trop vite à Lausanne. Il doit maintenant payer.
Symbolbild: Keystone

Samuel Walder

11.08.2025, 08:59

11.08.2025, 10:20

Pas le temps? blue News résume pour toi

  • Un homme d'affaires français a été flashé à 77 km/h dans une zone à 50 km/h à Lausanne.
  • Il vient d'être condamné à une amende totale de 90'000 francs.
  • La justice vaudoise a fixé 40 jours-amende à 2000 francs comme peine avec sursis, plus une amende immédiate de 10'000 francs.
Montre plus

Un riche homme d'affaires français s'est vu infliger une lourde amende à Lausanne pour un excès de vitesse. L'homme, qui fait partie des 300 personnes les plus riches du pays, a été flashé à 77 km/h dans une zone limitée à 50. La justice vaudoise lui a infligé une amende de 90'000 francs, basée sur sa fortune et ses revenus.

L'affaire, rapportée par le journal «24 Heures», illustre la manière dont le système judiciaire suisse procède pour calculer les amendes. L'homme d'affaires avait déjà été condamné auparavant à une amende de 60 000 francs, à laquelle s'ajoutait une amende supplémentaire de 10 000 francs. Sa fortune est estimée à plusieurs centaines de millions de francs, ce qui explique la lourdeur de l'amende.

Arrêt d'urgence. Un homme s'accroche à un train rapide... et survit!

Arrêt d'urgenceUn homme s'accroche à un train rapide... et survit!

Peine adaptée aux revenus

Le calcul de la peine a été effectué par un procureur du district de Lausanne, qui a fixé 40 jours-amende à 2000 francs, ce qui donne une peine avec sursis de 80'000 francs. En outre, l'homme doit payer une amende immédiate de 10'000 francs. Ces calculs se basent sur l'article 34 du code pénal suisse, qui régit les jours-amende.

Vincent Derouand, le chef de la communication du ministère public, a expliqué au journal que le juge fixe le montant de la peine en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur. Il tient compte des revenus, du patrimoine, du mode de vie et des obligations d'entretien.

En cas de peine avec sursis, le juge peut infliger une amende supplémentaire pouvant aller jusqu'à 10 000 francs.

Les plus lus

Un Français flashé à Lausanne – 90'000 francs d'amende
Roland Collombin souffre d'un cancer : «J'ai peur de mourir»
Emma Thompson a refusé un rencard avec Donald Trump
Rentrée scolaire en Suisse sous une chaleur écrasante
La Confédération appelle à ne pas toucher les chauves-souris malades