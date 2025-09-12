  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Contexte tendu Un Fribourgeois promu : l’armée et le SRC ont trouvé leur nouveau chef

ATS

12.9.2025 - 14:30

L'armée et le Service de renseignement de la Confédération (SRC) ont trouvé leur nouveau chef. Benedikt Roos succèdera à Thomas Süssli à la défense. Et Serge Bavaud poursuivra le travail de Christian Dussey. Ils ont été nommés vendredi par le Conseil fédéral.

Le divisionnaire Benedikt Roos, 60 ans, prendra ses fonctions le 1er janvier.
Le divisionnaire Benedikt Roos, 60 ans, prendra ses fonctions le 1er janvier.
ats

Keystone-SDA

12.09.2025, 14:30

12.09.2025, 14:49

Le divisionnaire Benedikt Roos, 60 ans, prendra ses fonctions le 1er janvier. Il a été promu au grade de commandant de corps. Depuis 1997, il a exercé différentes fonctions au sein de l'armée. Il est commandant des Forces terrestres depuis août 2024.

A 52 ans, le Fribourgeois Serge Bavaud prendra la tête du SRC au 1er novembre. Son prédécesseur, qui avait annoncé rester jusqu'à fin mars 2026, quittera ses fonctions à la fin de l'année. M. Bavaud avait été nommé ambassadeur en Algérie en juin et aurait dû prendre ses fonctions cet automne.

Défense. Le DDPS confirme officiellement les départs de MM. Süssli et Dussey

DéfenseLe DDPS confirme officiellement les départs de MM. Süssli et Dussey

Contexte tendu

Les démissions de Thomas Süssli et de Christian Dussey sont intervenues dans un contexte tendu. Elles ont été annoncées par la presse fin février, un jour avant l'annonce officielle par le gouvernement et à la surprise générale. Ces annonces de départ sont tombées un mois après celui de l'ancienne conseillère fédérale Viola Amherd, en charge du Département fédéral de la défense (DDPS).

Elles ont également fait suite à la publication d'un rapport accablant pour le groupe Ruag MRO, aux mains de la Confédération, qui a révélé de graves dysfonctionnements. Plusieurs polémiques ont entouré et entourent encore le DDPS. Dernière en date: les «prix fixes» des F-35.

Le SRC est également dans une posture délicate. Sa modernisation et sa restructuration sont un enjeu important, mais se heurtent à plusieurs écueils. M. Dussey avait rappelé lors de l'annonce de son départ que la pression était énorme et «qu'il y a de la fatigue».

Départ de Christian Dussey. La Confédération recherche le nouveau directeur du SRC

Départ de Christian DusseyLa Confédération recherche le nouveau directeur du SRC

Les plus lus

Armani va être cédé à un géant du luxe, selon le testament
Le zoo de Zurich partage une bien triste nouvelle
Grosse déconvenue pour la Suisse lors du premier duel !