Un vol Swiss à destination de Mumbai a dû faire demi-tour vendredi, peu après le décollage. La raison en était un bruit inhabituel perçu par l'équipage du cockpit. L'appareil a atterri sans encombre à Zurich.

Un Airbus de Swiss est rentré à Zurich pour des raisons de sécurité (image d’illustration).

Incident au décollage Un «grondement» provoque la gabegie sur un vol de Swiss

Un vol Swiss reliant Zurich à Mumbai a dû rebrousser chemin vendredi, peu après son décollage. L'Airbus A330 a fait demi-tour au-dessus de la région d'Innsbruck, avant d’effectuer plusieurs boucles d'attente au-dessus de la Suisse orientale et a finalement atterri en toute sécurité à Zurich, comme le montrent les données de «Flightradar24». «Blick» a été le premier média à faire état de cet incident.

Comme l'a expliqué la compagnie aérienne à la demande du journal, l'équipage de pilotage a perçu un «bruit inhabituel, semblable à un grondement» au moment du décollage. Dans un premier temps, ils ont soupçonné que l'avion avait heurté la piste mais cette hypothèse a depuis été écartée.

La compagnie aérienne a néanmoins décidé de faire demi-tour pour des raisons de sécurité. «La sécurité des passagers et des équipages est toujours notre priorité absolue», a déclaré Swiss au journal «Blick». L'avion va désormais faire l'objet d'une inspection approfondie à titre préventif.

Selon Swiss, les passagers concernés devraient poursuivre leur voyage vers Mumbai vers 18 heures à bord d'un avion de remplacement. La compagnie aérienne regrette ces désagréments, mais souligne que la sécurité est toujours prioritaire.

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