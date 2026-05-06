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Croisière mortelle Un homme atteint d'hantavirus soigné à Zurich

ATS

6.5.2026 - 10:13

Un homme a été testé positif au hantavirus et est actuellement traité à l'Hôpital universitaire de Zurich. Il s'agit d'un homme qui était passager à bord du navire de croisière sur lequel plusieurs cas d'hantavirus ont été recensés, indique mercredi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

L'individu soigné à Zurich était passager du navire de croisière où plusieurs cas ont été recensés.
L'individu soigné à Zurich était passager du navire de croisière où plusieurs cas ont été recensés.
AFP

Keystone-SDA

06.05.2026, 10:13

06.05.2026, 11:23

L'homme et sa femme revenaient d'un voyage en Amérique du Sud fin avril. Après avoir ressenti des symptômes, il s'est rendu à l'Hôpital universitaire de Zurich, où il a été placé en isolement.

Selon les données dont dispose l'OFSP, aucun autre ressortissant suisse ne se trouvait à bord du navire concerné, a déclaré l'office à Keystone-ATS. La liste des passagers à sa disposition est classée par nationalité et non par lieu de résidence. Il n'est donc pas totalement exclu que des personnes habitant en Suisse figurent parmi les passagers ou l'équipage, précise l'OFSP.

Croisière mortelle. OMS: deux cas confirmés et cinq suspectés d'hantavirus, trois décès

Croisière mortelleOMS: deux cas confirmés et cinq suspectés d'hantavirus, trois décès

Souche identifiée aux HUG

Un test effectué sur cette personne, analysé au Centre national de référence pour les infections virales émergentes (CRIVE) des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a permis d'identifié la souche de l'hantavirus responsable du décès de trois passagers du navire MV Hondius, actuellement au large du Cap-Vert. Il s'agit de la souche des Andes, soulignent les HUG dans un communiqué.

Et d'ajouter que l'identification a immédiatement été relayée auprès de l'OFSP et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Santé. Les HUG identifient la souche Andes de l'Hantavirus

SantéLes HUG identifient la souche Andes de l'Hantavirus

Pas de danger pour la population

Contrairement aux hantavirus européens, qui se transmettent via les déjections de rongeurs infectés, le variant des Andes peut se transmettre d’une personne à une autre. Cela requiert toutefois un contact étroit. L'OFSP estime donc qu'il est peu probable que d'autres cas surviennent en Suisset et qu'il existe pour l'heure aucun danger pour la population.

Bien qu'elle ne présente aucun symptôme jusqu'ici, l'épouse de l'homme hospitalisé s'est placée en isolement pour des raisons de sécurité. Et les autorités cantonales cherchent à savoir s'il a eu des contacts avec d'autres personnes lorsqu'il était malade, précise l'OFSP.

L'office est en contact avec le canton de Zurich, l'USZ, les HUG ainsi que l'OMS et suit de près l'évolution de la situation. Il rappelle que les cas de fièvre de Hanta sont rares en Suisse. Entre 0 et 6 cas par an ont été recensés ces dernières années. La plupart des infections ont été contractées à l'étranger.

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