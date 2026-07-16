Un ancien responsable des travaux aurait escroqué le Technopark de Zurich de plus de 3,2 millions de francs, qu'il aurait utilisés pour se financer un train de vie luxueux. Bien qu'il ait largement reconnu les faits qui lui sont reprochés, aucun jugement n'a été rendu devant le tribunal: les juges ont estimé que la peine requise était trop légère et ont renvoyé l'acte d'accusation au parquet.

La société Technopark AG, à Zurich, aurait été victime d'un vol de 3,2 millions de francs commis par un ancien responsable des travaux.

3,2 millions de francs, des montres de luxe et des bateaux sur les lacs suisses. Un homme du canton de Zurich menait une vie de luxe. Le hic: il avait volé cette somme à son employeur.

Ancien responsable de chantier, il aurait escroqué la société Technopark AG, à Zurich, de plus de 3,2 millions de francs entre 2018 et 2021. Mercredi, il a comparu devant le tribunal de district de Zurich dans le cadre d'une procédure abrégée.

Cet homme, aujourd'hui âgé de 43 ans, est accusé d'escroquerie à titre professionnel, de faux en écriture publique à plusieurs reprises, de blanchiment d'argent à plusieurs reprises ainsi que de multiples infractions à la loi sur les armes.

1,5 million de francs en un an

Que s'est-il passé exactement ? L'accusé était d'abord responsable des travaux, puis chef de projet externe chez Technopark AG. Selon l'acte d'accusation, il aurait abusé de ses fonctions consistant à vérifier et à valider les devis et les factures.

Il aurait systématiquement gonflé les factures d'une entreprise de plâtrage externe et les aurait validées comme étant correctes. Le Technopark s'étant fié à son contrôle, les factures ont été payées. Une partie de l'argent aurait ensuite été reversée à l'accusé. Rien qu'en 2019, des factures surévaluées d'un montant total d'environ 1,55 million de francs auraient ainsi été émises.

Outre la fraude, le parquet reproche à cet homme d'avoir dissimulé de l'argent présumé d'origine délictueuse par l'intermédiaire d'un casino au Liechtenstein, c'est-à-dire d'avoir pratiqué le blanchiment d'argent. Il aurait en outre utilisé de faux documents d'identité. Lors de perquisitions à son domicile, plusieurs armes et des munitions ont également été saisies. Tout cela s'est passé en Autriche.

En effet, lorsque l'arnaque a été découverte à Zurich, l'accusé s'est enfui dans différents pays avant de s'installer finalement en Autriche. Au cours de sa fuite, il a demandé au moins huit faux documents d'identité, dont une carte de statut diplomatique et une carte d'identité. Comme il travaillait en Autriche en tant que garde du corps, il s'est procuré des armes. Ce faisant, il a enfreint la loi sur les armes.

Ce que réclame le parquet

Le procès se déroule selon une procédure abrégée. Le parquet requiert une peine d'emprisonnement de 36 mois, dont sept mois à purger sans sursis. Il convient de prendre en compte 232 jours de détention provisoire, ce qui correspond déjà à la peine d'emprisonnement ferme. Les 29 mois restants doivent être prononcés avec sursis, assortis d'un délai d'épreuve de deux ans.

Par ailleurs, le parquet réclame une créance de substitution de 815'955,66 francs ainsi que des dommages-intérêts d'un montant équivalent en faveur de Technopark Immobilien AG.

«Une chose en a entraîné une autre»

Devant le tribunal, l'ancien directeur des travaux s'exprime sans détours mercredi : «Je serai heureux que ce procès touche à sa fin et que je puisse prendre un nouveau départ». Il dit éprouver des remords. «J’ai abusé de la confiance de personnes qui ne m’avaient rien fait», déclare-t-il lors de son interrogatoire par le juge. Il ajoute qu’il a 1,1 million de francs de dettes qu’il doit rembourser. Le juge ne lui demande pas d’où proviennent ces dettes.

Le président du tribunal veut savoir comment on en est arrivé là. Après tout, l'accusé dirigeait à l'époque sa propre entreprise et gagnait bien sa vie. L'accusé répond: «Je n'arrive pas à l'imaginer». Il n'était pas satisfait à l'époque: «Une chose en a entraîné une autre», dit-il.

Aujourd’hui, il suit une thérapie. «Je travaille sur moi-même et je réfléchis à ce qui s’est passé». À l’époque, il était accro au jeu et buvait de l’alcool. Ce sont certainement ces facteurs qui ont joué un rôle déterminant. «J’avais complètement déraillé. Par mes actes, j’ai tout gâché». Il ne souhaite plus jamais exercer un métier où l’on gère des finances ou où l’on a affaire à de l’argent, afin de ne jamais être tenté.

Le parquet demande une réduction de la peine

Le juge donne ensuite la parole au procureur. Celui-ci commence par faire une petite plaisanterie et déclare: «Je me trouve dans la situation inédite de devoir jouer le rôle de la défense». Le juge lui avait auparavant demandé d'expliquer pourquoi il demandait une réduction de peine – alors qu'il représente la partie adverse.

Le procureur déclare: «L'accusé s'est montré coopératif et a fait des aveux détaillés. Son propre rapport témoigne également d'une prise de conscience et d'une grande introspection». L'accusé suit une thérapie et invoque sa dépendance au jeu pour justifier ses actes.

Selon le Code pénal, il est possible de prononcer une peine partiellement avec sursis. C'est le cas ici. Compte tenu de la détention provisoire déjà purgée, un tiers de la peine d'emprisonnement totale de 4,5 ans, qui serait appropriée en l'espèce, a déjà été purgé. C'est pourquoi l'accusé doit désormais être condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie d'un délai d'épreuve de deux ans.

La défense se voit alors donner la possibilité de prendre la parole. L'avocat de l'accusé refuse toutefois et renvoie aux arguments avancés par le ministère public. Les parties sont d'accord.

Le tribunal renvoie le dossier

Après seulement une demi-heure de délibération, le tribunal rouvre l'audience. Aucun verdict n'est rendu. En effet, le tribunal estime que les arguments avancés par le procureur et la peine qu'il a requise ne sont pas fondés.

Le tribunal prévoit une peine de 5 ans d'emprisonnement pour le délit économique commis à Zurich. Le procureur a requis une peine de 3 ans. Il convient en outre de prendre en compte les autres infractions: blanchiment d'argent, faux en écriture publique et infraction à la loi sur les armes. Le tribunal fixe ainsi la peine à 90 mois d'emprisonnement, sans tenir compte de circonstances atténuantes telles qu'un aveu ou une coopération.

Le procureur se dit surpris

Le tribunal a donc renvoyé le dossier au parquet. Il doute que l'accusé ait souffert d'une dépendance au jeu suffisamment grave pour l'avoir poussé à commettre une fraude. Il n'existerait aucune expertise qui le prouverait. Il appartient donc désormais au parquet d'évaluer la culpabilité de l'auteur de manière à ce que la peine mentionnée dans l'acte d'accusation soit justifiée.

À l'issue de l'audience, blue News a pu s'entretenir avec le procureur. Celui-ci a déclaré: « Nous essayons actuellement d'obtenir une expertise afin de déterminer si l'accusé souffrait d'une addiction au jeu». Le procureur s'est dit quelque peu surpris. «Je travaille depuis longtemps au parquet et je suis spécialisé dans les délits économiques. Dans d’autres affaires où le montant du préjudice était bien plus élevé, des peines plus clémentes ont déjà été prononcées».

C'est pourquoi il trouve surprenant que ce ne soit pas le cas ici. Il part du principe qu'un nouveau procès aura lieu dans un an devant le tribunal d'instance.

La présomption d'innocence s'applique.