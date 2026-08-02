Un homme est décédé vendredi dans une cellule de l'unité sécurisée de l'Hôpital de l'Île à Berne. A ce stade, rien ne laisse penser à l'intervention d'un tiers ou à un suicide.

L'urgence médicale survenue dans une cellule a été signalée à la police cantonale vendredi (archives).

Cause inconnue Berne: un homme de 34 ans décède dans une cellule sécurisée de l'Inselspital

Le défunt était un Suisse de 34 ans domicilié dans le canton de Berne, lit-on dans un communiqué de la police cantonale bernoise dimanche. Malgré l'intervention rapide du personnel médical pour le réanimer, il n'a pas pu être sauvé.

L'urgence médicale survenue dans une cellule a été signalée à la police cantonale vendredi, peu avant 15 heures. Sous la direction du Ministère public régional de Berne-Mittelland, une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes et la cause du décès.