Un Français de 35 ans a perdu la vie vendredi dans un accident de montagne dans le Val Blenio (TI). Son corps sans vie a été retrouvé à quelque 2600 mètres d'altitude dans un secteur escarpé au-dessus de l'alpage de Camadra, a annoncé samedi la police cantonale tessinoise.

Des agents de la police tessinoise et des secours de la Rega sont intervenus sur les lieux (image prétexte).

La Centrale commune d'alarme (CECAL) a été informée en matinée de la découverte du corps. Selon une première reconstitution, l'homme a fait une chute de plusieurs mètres sur un versant alors qu'il se trouvait dans la région dans le cadre de son activité liée à l'exploitation de l'alpage.

Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer. Une enquête a été ouverte. Des agents de la police tessinoise et des secours de la Rega sont intervenus sur les lieux.