Un homme de 46 ans comparaît mardi devant le Tribunal criminel d'arrondissement de l'Est vaudois à Vevey. Il est accusé d'assassinat subsidiairement de meurtre de sa compagne, un soir de mai 2023, dans l'appartement de la victime à Vevey.

Le prévenu risque au minimum cinq ans de prison si c'est le meurtre qui est retenu et jusqu'à la réclusion à vie si c'est l'assassinat (minimum dix ans) qui est retenu. Ce dernier est retenu lorsque le prévenu a agi avec une absence particulière de scrupules (par exemple, un mobile crapuleux, un acharnement ou une préméditation froide). Si les circonstances aggravantes de l'assassinat ne sont pas pleinement réalisées, le prévenu est jugé pour meurtre.

Dans cette sordide affaire sur fond de jalousie, de possessivité, de choix de nom de famille et de domicile ainsi que de divergences sur l'éducation religieuse, c'est le procureur général du Ministère public vaudois Eric Kaltenrider qui a instruit ce drame et qui a établi les chefs d'accusation.