Un homme de 63 ans est décédé et un autre a été blessé vendredi matin dans un accident de travail à Champéry (VS). Les deux hommes ont été exposés à des gaz lors de la fonte de métal, a indiqué vendredi la Police cantonale valaisanne.

Deux hommes ont été exposés à des gaz lors de la fonte de métal, a indiqué vendredi la Police cantonale valaisanne (image prétexte).

Exposé à des gaz Valais : un homme meurt dans un accident de travail à Champéry

L'accident s'est produit peu après 11h00 alors que les deux hommes fabriquaient une cloche de manière artisanale. Ils ont été exposés à des émanations de gaz pour une raison que l'enquête devra déterminer.

Les deux ouvriers ont pu sortir de l'atelier par leurs propres moyens et alerter les secours. A l'arrivée des sauveteurs, l'un d'eux a été victime d'un malaise.

Malgré une tentative de réanimation, le ressortissant suisse de 63 ans est décédé sur place. Le second, un Suisse âgé de 53 ans, a été héliporté aux Hôpitaux universitaires de Genève.