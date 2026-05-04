Un immeuble résidentiel a été endommagé à Moscou dans la nuit de dimanche à lundi dans une frappe de drone ukrainienne, a indiqué le maire de la capitale russe Sergueï Sobianine.

Des débris pendent d’un immeuble résidentiel endommagé dans la rue Mosfilmovskaïa après une attaque de drone ukrainien à Moscou, lundi 4 mai 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cette attaque – rare à Moscou – intervient à quelques jours des célébrations de la Victoire contre l'Allemagne nazie, à l'occasion desquelles la Russie ne déploiera pas cette année de matériel militaire pour le traditionnel défilé du 9 mai sur la place Rouge, pour des raisons de sécurité selon le Kremlin.

«Le drone a visé un immeuble» dans la rue Mosfilmovskaïa, dans l'ouest de Moscou, a écrit sur Telegram Sergueï Sobianine. «Personne n'a été blessé», a-t-il précisé.

Pour sa part, la chaîne de télévision russe Vesti a diffusé des images sur lesquelles on voit un appartement endommagé, avec des murs effondrés et des portes brisées.

Depuis le début de son offensive en Ukraine en février 2022, la Russie bombarde régulièrement l'ensemble du territoire ukrainien et notamment ses infrastructures essentielles.

En représailles, Kiev frappe des cibles en Russie, assurant viser des sites militaires mais aussi des infrastructures d'hydrocarbures afin de réduire la possibilité pour Moscou de financer son effort de guerre.

Si la région moscovite fait régulièrement l'objet d'attaques de drones ukrainiennes, Moscou elle-même est plus rarement visée.

L'Ukraine, qui tente de repousser l'offensive contre son territoire, avait cherché à perturber le défilé du 9 mai l'an dernier avec des attaques de drones visant Moscou dans les jours précédents.