Circulation perturbée Un carambolage provoque un incendie dans le tunnel de Vernier

ATS

20.2.2026 - 17:08

Un véhicule a pris feu dans le tunnel de Vernier sur l'autoroute de contournement après un heurt entre trois voitures vendredi après-midi. Personne n'a été blessé mais l'ouvrage a dû être fermé à la circulation, provoquant une déviation dans les deux sens.

Les investigations devront établir pourquoi un véhicule a pris feu dans le tunnel de Vernier (GE) après un heurt entre trois voitures (archives).
Les investigations devront établir pourquoi un véhicule a pris feu dans le tunnel de Vernier (GE) après un heurt entre trois voitures (archives).
ATS

Keystone-SDA

20.02.2026, 17:08

20.02.2026, 17:09

L'accident a eu lieu «aux alentours de 15h00», a affirmé à Keystone-ATS le porte-parole de la police genevoise Alexandre Brahier, confirmant une information de la Tribune de Genève. Ce qui était un heurt assez anodin est devenu problématique après l'incendie d'un des véhicules pour une raison que l'investigation devra établir.

Zurich. Une voiture percute le mur d’un tunnel : un passager meurt sur les lieux

ZurichUne voiture percute le mur d’un tunnel : un passager meurt sur les lieux

«Quelques personnes ont été incommodées» par les effets de la fumée, mais personne n'a dû être acheminé à l'hôpital. Le Service d’incendie et de secours (SIS) a rapidement éteint l'incendie.

Le tunnel devait rouvrir vers 16h30 mais les automobilistes devaient ensuite s'attendre à des embouteillages jusque vers 19h00 en raison de la circulation en fin d'après-midi sur cette autoroute, a ajouté le porte-parole.

