60 personnes évacuées
Un incendie se déclare dans les combles d'un hôtel à Lucerne
Des pompiers de la brigade de Lucerne luttent contre un incendie à l'hôtel Continental Park, ce dimanche 19 juillet 2026 à Lucerne. (KEYSTONE/Andreas Becker)
KEYSTONE
L'incendie qui s'était déclaré dimanche soir à l'hôtel Continental Park, à Lucerne est sous contrôle. Le feu avait pris dans les combes où plusieurs chambres ont été la proie des flammes.
Un pompier a été légèrement blessé au bras et transporté à l'hôpital pour y recevoir des soins, ont indiqué les pompiers de la ville de Lucerne dans un communiqué diffusé dans la nuit de dimanche à lundi.
Selon les autorités, 60 personnes ont été évacuées de l'hôtel et d'immeubles voisins. Six personnes et deux pompiers ont été examinés à titre préventif en raison d'une possible intoxication par les fumées.
L'alarme a été donnée à 19h39, a indiqué dimanche soir Marcel Spengler, porte-parole des pompiers de la ville de Lucerne, à Keystone-ATS. Vers 22h00, l'incendie était maîtrisé, mais pas encore totalement éteint. Les secours ont également réussi à empêcher que le feu ne se propage à d'autres bâtiments.
Selon Marcel Spengler, quelque 120 personnes issues de plusieurs corps de sapeurs-pompiers ont été mobilisées pour cette importante intervention dans la Murbacherstrasse, à proximité de la gare de Lucerne.