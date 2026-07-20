L'incendie qui s'était déclaré dimanche soir à l'hôtel Continental Park, à Lucerne est sous contrôle. Le feu avait pris dans les combes où plusieurs chambres ont été la proie des flammes.

Des pompiers de la brigade de Lucerne luttent contre un incendie à l'hôtel Continental Park, ce dimanche 19 juillet 2026 à Lucerne. (KEYSTONE/Andreas Becker)

60 personnes évacuées Un incendie se déclare dans les combles d'un hôtel à Lucerne

Un pompier a été légèrement blessé au bras et transporté à l'hôpital pour y recevoir des soins, ont indiqué les pompiers de la ville de Lucerne dans un communiqué diffusé dans la nuit de dimanche à lundi.

Selon les autorités, 60 personnes ont été évacuées de l'hôtel et d'immeubles voisins. Six personnes et deux pompiers ont été examinés à titre préventif en raison d'une possible intoxication par les fumées.

L'alarme a été donnée à 19h39, a indiqué dimanche soir Marcel Spengler, porte-parole des pompiers de la ville de Lucerne, à Keystone-ATS. Vers 22h00, l'incendie était maîtrisé, mais pas encore totalement éteint. Les secours ont également réussi à empêcher que le feu ne se propage à d'autres bâtiments.

Selon Marcel Spengler, quelque 120 personnes issues de plusieurs corps de sapeurs-pompiers ont été mobilisées pour cette importante intervention dans la Murbacherstrasse, à proximité de la gare de Lucerne.