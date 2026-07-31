Jeudi, un incendie s'est déclaré dans une forêt près de Cheyres (FR), ravageant une superficie d'environ 100 mètres carrés. À proximité du foyer de l'incendie, les secours ont trouvé des déchets et un bidon contenant des résidus d'essence. L'auteur de cet acte n'a pas encore été identifié.

Des traces d'essence retrouvées 100 m² de forêt partent en fumée à Cheyres, la police soupçonne un acte criminel

Jeudi après-midi, un incendie de forêt a ravagé une superficie d'environ 100 mètres carrés à Cheyres (FR). Le feu s'est déclaré vers 14 h 10 sur la Route des Granges.

Les pompiers du bataillon de la Broye ont rapidement maîtrisé l'incendie et empêché qu'il ne se propage davantage. La police cantonale de Fribourg est également intervenue.

À proximité de l'incendie, les secours ont trouvé des déchets ainsi qu'un bidon contenant des résidus d'essence. Selon la police, cette découverte laisse penser que l'incendie a été provoqué par l'intervention d'une personne. L'identité du responsable n'a pas encore pu être établie.

En raison de l'incendie, deux arbres endommagés risquaient de s'effondrer sur la route. Ils ont donc été abattus afin de sécuriser la route de Granges et de protéger la circulation.

La police rappelle qu'il est interdit de jeter des déchets dans la nature. En raison de la sécheresse persistante, une interdiction de faire du feu en plein air est par ailleurs actuellement en vigueur dans le canton de Fribourg.