Un incendie s'est déclaré jeudi peu avant 17h dans la zone industrielle d'Ecublens (VD). Le feu a pris dans la toiture d'un bâtiment en rénovation.

Selon les informations de la RTS, confirmées par la police cantonale, un périmètre de sécurité a été déployé autour de la zone en raison de la présence de bouteilles de gaz. La cause de l'incendie est indéterminée, a précisé la police cantonale à Keystone-ATS.