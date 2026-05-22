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«De la propagande raciste» Tollé autour d’un jeu vidéo sur l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions»

ATS

22.5.2026 - 14:58

La campagne de votation autour de l'initiative de l’UDC «Pas de Suisse à 10 millions» est imprégnée de discours racistes, dénonce la Jeunesse socialiste suisse (JS), qui pointe notamment un jeu vidéo mis en ligne par le Comité d’Egerkingen. Le parti de jeunes appelle à des sanctions pénales.

Keystone-SDA

22.05.2026, 14:58

22.05.2026, 15:21

Intitulé «Protéger la Suisse contre l'islamisation rampante», le jeu met en scène un garde-frontière. Le joueur doit repousser des personnes de couleur et musulmanes, présentées comme une menace, et laisser passer des personnes blanches, dépeintes comme des travailleurs qualifiés, décrivent les jeunes socialistes.

«Ce jeu n’est pas seulement de mauvais goût, c’est de la propagande raciste. Il s’agit d’un poison pour notre démocratie», accuse Sophie Wang, membre du comité directeur de la JS, citée dans un communiqué diffusé vendredi.

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Selon le parti de jeunes, la division entre une catégorie «bonne» et «mauvaise» d'immigrants rabaisse de manière générale un groupe de personnes en raison de leur prétendue «race» et de leur religion et leur refuse toute dignité humaine. Avec son titre sensationnaliste et sa représentation de vagues d'immigration irréalistes, le jeu alimente en outre les théories du complot sur le «grand remplacement».

Appliquer la norme antiraciste

La Jeunesse socialiste voit dans ce jeu un «appel raciste à la haine et à l'incitation à la haine». La norme pénale antiraciste doit donc être pleinement appliquée. Le jeu, ainsi que la page correspondante sur le site du Comité d'Egerkingen, doivent être immédiatement supprimés, exige le parti.

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En Suisse, toute violation de la norme pénale antiraciste (art. 261bis du Code pénal) est poursuivie d'office. Les autorités pénales doivent agir dès qu’elles ont connaissance de faits potentiellement constitutifs de l’infraction, même sans plainte formelle de la victime.

L'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions! (initiative pour la durabilité) est soumise en votation le 14 juin prochain. Le Comité d'Egerkingen, qui s'engage contre l'islamisation de la Suisse, soutient le texte.

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