Un conducteur de 22 ans est décédé dans un accident de la route à Kirchberg (BE). Le jeune homme est entré en collision avec le portail du tunnel et a succombé à ses blessures sur les lieux.

Une enquête a été ouverte afin de clarifier les circonstances de l'accident (image prétexte).

Canton de Berne Un automobiliste de 22 ans perd la vie dans un accident à Kirchberg

L'accident s'est produit dimanche vers 23h35. Selon les premières constatations, le malheureux circulait depuis Ersigen en direction de l'entrée d'autoroute de Berne. Pour des raisons qui restent à déterminer, il a percuté le portail du tunnel sur la voie opposée.

Des tiers ont prodigué les premiers soins à l'homme, grièvement blessé. Malgré les tentatives immédiates de réanimation, il est décédé sur les lieux. La route a été fermée pendant environ six heures. Une déviation a été mise en place. Une enquête a été ouverte afin de clarifier les circonstances de l'accident.