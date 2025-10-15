Un jeune pilote australien accusé de viol chez les Schumacher à Gland !

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

VOTATIONS FÉDÉRALES : On en saura un peu plus mercredi à l'aube sur les prochaines votations fédérales du 30 novembre. Tamedia et 20 Minuten publient les résultats de leur premier sondage portant sur les deux initiatives soumises au peuple dans six semaines: celle des Jeunes socialistes visant à instaurer un impôt sur les successions notamment pour financer une politique climatique sociale et celle pour une Suisse qui s'engage (initiative service citoyen), qui prévoit un service citoyen pour tous, femmes comprises, et pas limitée à l'armée ou au service civil.

SUISSE-UE : Le Comité européen des régions siège en séance plénière mercredi à Bruxelles. Il devrait adopter à cette occasion une déclaration commune visant à renforcer la coopération des régions voisines de la Suisse avec la Confédération.

DIPLOMATIE SCIENTIFIQUE : L'Anticipateur de Genève sur la diplomatie scientifique (GESDA) réunit de mercredi à vendredi plus de 1000 participants pour son cinquième sommet. Le conseiller fédéral Ignazio Cassis, chef du Département fédéral des affaires étrangères, doit s'exprimer mercredi en fin d'après-midi.

TESSIN : Les deux policiers accusés d'avoir couvert le conseiller d'Etat tessinois Norman Gobbi lors d'un accident de la circulation près d'Airolo (TI) en novembre 2023 comparaissent mercredi matin devant le Tribunal de police de Bellinzone. A l'époque, les médias tessinois avaient rapporté que l'alcoolémie de M. Gobbi était trop élevée lors du premier test, puis «dans les normes» lors du second. Selon eux, le nom du conseiller d'Etat de la Lega n'apparaît pas dans le procès-verbal d'accident.

INDUSTRIE : Le groupe industriel zurichois Sulzer doit publier mercredi matin à 07h00 ses chiffres sur les entrées de commandes pour les neuf premiers mois de 2025. Les analystes consultés par AWP tablent sur un recul compris entre 1 et 5%, à 2,8 milliards de francs.

ATHLÉTISME : La commune de Köniz (BE) rend hommage mercredi à sa résidente Ditaji Kambundji, la nouvelle championne du monde du 100 mètres haies. La Bernoise est devenue la première Suissesse à remporter une médaille d'or aux Championnats du monde d'athlétisme en plein air. C'était le mois dernier à Tokyo.

UKRAINE : Les ministres de la défense de l'OTAN se réunissent mercredi à Bruxelles pour discuter des moyens pour renforcer la riposte de l'alliance militaire, après de multiples incursions russes dans le ciel européen, perçues à Bruxelles comme un nouveau test du Kremlin à l'encontre des alliés. «Nous avons fait ce pourquoi nous sommes entraînés et cela a marché, mais nous avons besoin de plus», a résumé cette semaine le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte, en évoquant la réponse de l'alliance.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 15 octobre, c'est aujourd'hui la journée internationale des femmes rurales. Les femmes sont responsables de la moitié de la production alimentaire mondiale tout en jouant un rôle de gardiennes de l'environnement et de la biodiversité. Malgré cela, les femmes et les filles des zones rurales souffrent de manière disproportionnée des conséquences de la pauvreté multidimensionnelle. Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/rural-women-day

Vu dans la presse

PROCHE-ORIENT : L'ONG des droits fondamentaux Amnesty International Suisse fait état dans Le Courrier de mercredi de «témoignages inquiétants» sur les violences à la manifestation de soutien aux Palestiniens samedi à Berne. Des manifestants pacifiques et de passants ont été «victimes de blessures, notamment au torse ou au visage», indique dans le journal Alicia Giraudel, juriste auprès de l'organisation et qui était présente samedi sur les lieux et coordonnait une équipe de sept observateurs pour Amnesty. «Une dame d'environ 70 ans ou 80 ans qui sortait de la gare, sans lien avec la manifestation, a été touchée par une balle en caoutchouc à la jambe». L'ONG ne peut pas encore prendre position, ajoute Mme Giraudel, soulignant qu'elle collectait actuellement des témoignages avant d'en faire une analyse juridique.

PROCHE-ORIENT : 80% des 536 personnes arrêtées après les violences lors de la manifestation pro-Palestine de samedi à Berne ne résident pas dans le canton de Berne, indiquent mercredi la Berner Zeitung et le Bund. Une «partie considérable» d'entre eux vient de Suisse romande, relève dans les journaux Michael Bettschen, chef adjoint de la police régionale de Berne. 85% des interpellés ont la nationalité suisse et la plupart sont âgés de 20 à 29 ans. Près de la moitié d'entre eux sont des femmes et 23 mineurs. Beaucoup d'entre eux sont accusés d'émeute, ajoute le policier. Pour les infractions plus graves, comme les violences contre les autorités, elles doivent être démontrées individuellement, précise M. Bettschen.

PROCHE-ORIENT : Un rapport de l'Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) de Genève, commandité par la fondation Arditi, ne préconise pas la création de deux États au Proche-Orient, mais d'un seul État fédéral israélo-palestinien, rapportent mercredi la Tribune de Genève et 24 Heures. Selon le plan du professeur de l'IHEID Riccardo Bocco et de l'économiste Nigel Roberts, cet État, incluant la Cisjordanie, Gaza et Israël, serait constitué de plusieurs cantons, les uns à majorité juive, les autres à majorité palestinienne, sans impliquer de déplacements de populations. Ces cantons bénéficieraient d'une autonomie la plus large possible et d'une constitution. Avec cette solution d'un État binational, pas nouvelle, reconnaît dans les journaux Riccardo Bocco, «nous avons cherché un modèle pour cet État, apte à sortir de l'impasse guerrière».

AVORTEMENT : L'entreprise suisse de logistique Kühne+Nagel se retrouve involontairement impliquée dans un conflit diplomatique entre les États-Unis et l'Europe, écrivent mercredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Un de ses entrepôts, situé en Belgique, stocke pour environ 9,7 millions de dollars de contraceptifs appartenant à l'agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), aujourd'hui dissoute. Le gouvernement américain a décidé de détruire ces produits, dont la date de péremption est fixée à 2031, au motif qu'ils contiennent des substances abortives, une accusation infondée. Kühne+Nagel a tenté de sauver les marchandises par l'intermédiaire de sa propre fondation, mais le gouvernement américain a rejeté cette offre.

VIOL : Un jeune pilote australien est accusé de viol chez les Schumacher à Gland (VD), rapportent mercredi 24 Heures et la Tribune de Genève. Le suspect, un ami de Mick, le fils de Michael Schumacher, le célèbre pilote allemand tragiquement accidenté, logeait dans la maison familiale à l'époque des faits. Il est accusé d'avoir abusé sexuellement en 2019 d'une infirmière, qui faisait partie de l'équipe médicale administrant sur place les soins au septuple champion du monde de Formule 1. Le procès doit commencer mercredi devant le Tribunal de Nyon (VD), mais l'accusé n'a plus donné signe de vie depuis des mois.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2000) : le ministère ougandais de la santé confirme le début de l'épidémie d'Ebola, qui coûtera la vie à plus de 200 personnes au cours des cinq mois suivants.

- Il y a 25 ans (2000) : décès du biochimiste allemand Konrad Bloch, prix Nobel de médecine 1964 avec son compatriote Feodor Lynen «pour leurs découvertes sur les mécanismes et la régulation du cholestérol et le métabolimétabolisme des acides gras». Il était né en 1912.

- Il y a 25 ans (2000) : intempéries au Tessin: le lac Majeur monte à un niveau jamais enregistré depuis 1868 et déborde en plusieurs endroits. A Locarno (TI), des rues entières sont inondées.

- Il y a 35 ans (1990) : le prix Nobel de la paix est décerné au président soviétique Mikhaïl Gorbatchev pour son rôle dans la fin de la guerre froide et pour ses réformes en URSS.

- Il y a 65 ans (1960) : naissance de l'actrice et animatrice Lolita Morena.

- Il y a 90 ans (1935) : naissance du chanteur américain Barry McGuiver ("Eve of Destruction").

- Il y a 105 ans (1920) : naissance de l'écrivain américain d'origine italienne Mario Puzo ("Le Parrain"), deux fois primé aux Oscars pour les scénarios des deux premiers volets du «Parrain». Il est décédé en 1999.

- Il y a 105 ans (1920) : naissance du réalisateur et producteur français Henri Verneuil ("Un singe en hiver», «Le clan des Siciliens», «Le corps de mon ennemi», «I comme Icare», «La vache et le prisonnier"). En 1996, il a reçu un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Il est décédé en 2002.

- Il y a 125 ans (1900) : naissance du réalisateur américain Mervyn LeRoy ("Le Petit César», «Prisonniers du passé», «Quo Vadis"). Il est décédé en 1987.

Le dicton du jour

«Quand octobre prend sa fin, dans la cuve est le raisin».