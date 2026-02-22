  1. Clients Privés
Sur 1,5 kilomètre Un loup migrateur traverse le lac des Quatre-Cantons à la nage

ATS

22.2.2026 - 11:20

Un loup parti du Jura vaudois a traversé à la nage le lac des Quatre-Cantons cette semaine lors de ses longues pérégrinations à travers la Suisse, indique la fondation Kora, qui suit ses déplacements. C'est la première fois qu'un tel cas peut être documenté en Suisse.

Ce cas met en évidence "la capacité des loups à franchir des obstacles", selon la fondation Kora (image d'illustration).
Ce cas met en évidence "la capacité des loups à franchir des obstacles", selon la fondation Kora (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

22.02.2026, 11:20

22.02.2026, 11:26

Le loup, baptisé M637, avait été équipé d'un émetteur GPS à la fin octobre dans la région du Risoud (VD). En janvier, il a effectué un premier voyage de 240 kilomètres en onze jours. Son déplacement a débuté au pied du Jura vaudois pour le conduire dans l'Emmental en passant par le canton de Fribourg, avant que l'animal ne regagne son point de départ, indique la fondation Kora sur son site internet.

160 attaques et des doutes. Pourquoi les tirs ne stoppent pas les loups vaudois ?

160 attaques et des doutesPourquoi les tirs ne stoppent pas les loups vaudois ?

A la fin janvier, le canidé est reparti à l'aventure vers l'est, en direction du Pilate, puis du lac des Quatre-Cantons. Mercredi, il a traversé le lac sur 1,5 kilomètre dans une eau à 5 degrés.

Il s'agit de «la première observation documentée en Suisse» d'un loup nageant, souligne la fondation Kora. Selon elle, ce cas «met en évidence l'intérêt du suivi GPS et la capacité des loups en dispersion à franchir des obstacles». Le collier est muni d'une fonction qui permet son détachement automatique après une durée prédéfinie.

