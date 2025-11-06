  1. Clients Privés
Condamné pour délits sexuels Un médecin ne peut plus pratiquer seul dans le canton de Schwyz

ATS

6.11.2025 - 14:02

Le Tribunal fédéral confirme la décision du canton de Schwyz interdisant à un médecin de pratiquer sous sa propre responsabilité. La condamnation de cet homme pour des délits sexuels entame la confiance qui peut être placée en lui.

Le Tribunal fédéral rejette le recours d'un médecin qui ne peut plus pratiquer sous sa propre responsabilité. (archives)
Le Tribunal fédéral rejette le recours d'un médecin qui ne peut plus pratiquer sous sa propre responsabilité. (archives)
ATS

Keystone-SDA

06.11.2025, 14:02

06.11.2025, 14:13

Après le retrait de l'autorisation, le sexagénaire pourra pratiquer uniquement sous la responsabilité professionnelle d'un autre médecin, par exemple comme médecin-assistant.

Une majorité des juges de la 2e Cour de droit public a jugé que le médecin n'était plus digne de confiance après sa condamnation définitive pour contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel en 2022. Le principe de la confiance est une condition à la délivrance de l'autorisation de pratiquer sous sa propre responsabilité.

Le recourant a été condamné après des abus commis sur une patiente. Les plaintes déposées par deux autres femmes n'ont pas abouti. Après l'ouverture de la procédure pénale en 2017, le canton de Schwyz a soumis le médecin à des conditions pour l'exercice de la médecine sur des femmes.

