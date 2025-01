Plusieurs dossiers importants attendent les députés vaudois durant le premier semestre 2025. Reste que la loi la plus attendue, celle sur l'énergie, ne pourrait être abordée que durant la deuxième partie de l'année.

Initialement prévue pour une entrée en vigueur en 2025, cette nouvelle loi sur l'énergie a pris du retard et ne se trouve qu'au stade de la commission au Grand Conseil. «Une dizaine de séances ont déjà eu lieu et d'autres sont encore agendées», explique Jean-François Thuillard, président du Parlement vaudois, interrogé vendredi par Keystone-ATS.

S'il n'a pas eu de retour sur les discussions en commission, il espère que celle-ci puisse terminer ses travaux «pour la fin mars». Est-ce que le plénum pourra ensuite se pencher sur le dossier avant la pause estivale? «C'est la grande inconnue», reconnaît Jean-François Thuillard.

Pour mémoire, cette loi sur l'énergie, souvent présentée comme le texte majeur de la législature, donne notamment des délais pour assainir les bâtiments les plus énergivores et pour remplacer les chauffages à gaz et à mazout.

Gymnase, tram et céréales

Parmi les dossiers attendus avec un peu plus de certitude pour le premier semestre, Jean-François Thuillard cite les votes de crédits pour la construction d'un nouveau gymnase à Echallens et la prolongation du tram entre Renens et Villars-Sainte-Croix. Il dit aussi espérer «des avancées concrètes» avec les métros lausannois m2 (à moderniser) et m3 (à construire).

L'agriculteur de Froideville espère pouvoir aussi, sous sa présidence, aborder un dossier qui lui tient «particulièrement à coeur», à savoir le Projet de développement régional agricole (PDRA) du Gros-de-Vaud, lequel vise à soutenir la filière céréales de la région.

Le Grand Conseil devrait aussi se prononcer «assez rapidement» sur l'abolition de la solidarité des ex-époux face à leur dette fiscale commune. Une pratique décriée de longue date, dont Vaud est l'un des derniers cantons à exercer.

Le paquet d'aide à la presse et le moratoire pour maintenir la version papier de la Feuille des avis officiels (FAO) devraient également occuper les députés durant les prochains mois. Parmi les inévitables du Parlement, Jean-François Thuillard mentionne encore le loup qui, sans doute, ne manquera pas de refaire parler de lui.

Objets en déshérence

En revanche, le président UDC ne sera plus au perchoir pour la suite du dossier «mammouth» du plan d'affectation cantonal (PAC) Lavaux. A la suite du premier débat, achevé en juin dernier, une mise à l'enquête complémentaire sera menée ce printemps, laquelle devrait susciter de nouvelles oppositions. «Ce sera pour mon successeur», affirme-t-il.

De manière générale, Jean-François Thuillard remarque que le Grand Conseil accuse «toujours du retard» dans le traitement de nombreux objets. «J'aurais souhaité que l'on aborde au moins tous les objets déposés par des députés qui ne sont plus en activité, mais nous n'y sommes pas arrivés.»

Le président souligne que la plupart de ces objets n'ont aujourd'hui «plus de raison d'être», mais qu'ils doivent légalement passer en plénum. Il aimerait ainsi organiser, d'ici la fin de son mandat, quelques demi-journées où l'ordre du jour permettrait de «liquider» au maximum ces objets en déshérence, essentiellement des interpellations.