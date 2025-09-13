Un millier de personnes ont manifesté pour la justice climatique à Berne samedi après-midi. La crise climatique aggrave les injustices dans le monde et le système économique actuel profite de l'oppression coloniale et patriarcale, a déclaré l'une des oratrices.

Lisa Mazzone, la présidente des Vert-e-s suisses, a participé à une manifestation de la Grève du climat samedi à Berne. ATS

Keystone-SDA ATS

Les catastrophes naturelles vont obliger des millions de personnes à fuir leur pays. La crise climatique n'est pas seulement une crise écologique, mais aussi une crise sociale.

Il ne s'agit plus depuis longtemps d'empêcher la crise, mais d'en limiter l'ampleur, écrivent les organisateurs de la manifestation, rassemblés sous la bannière «Klimastreik Bern» (Grève pour le climat à Berne). Selon eux, il faut rester solidaires et critiques et s'engager pour un monde plus juste.

Vers 16 heures, des centaines de manifestants se sont rassemblés sur la Waisenhausplatz. Après les premiers discours, ils ont défilé dans la ville.

Selon les estimations d'une journaliste de l'agence de presse Keystone-ATS, un millier de personnes ont rejoint le cortège, dont la présidente des Vert-e-s, la Genevoise Lisa Mazzone. Les organisateurs articulent eux le chiffre de 2500 participants, ont-ils fait savoir dans un communiqué en début de soirée.