Cinq jours après un grave accident de la route à Dübendorf, le motard âgé de 15 ans est décédé à l'hôpital. L'adolescent avait pris la fuite devant un contrôle de police et était entré en collision avec une voiture.

L'enquête se poursuit Zurich : un motard de 15 ans meurt en tentant de fuir la police

Le motard de 15 ans, qui avait été blessé samedi dernier dans un grave accident de la route à Dübendorf, est décédé jeudi matin à l'hôpital, a annoncé la police cantonale de Zurich.

L'accident s'est produit peu avant 2 heures du matin, dans la nuit de vendredi à samedi. Une patrouille de la police cantonale avait remarqué une moto dont le passager, âgé de 16 ans, ne portait pas de casque. Lorsque les agents ont voulu contrôler le véhicule, le conducteur a pris la fuite.

Selon la police, l'adolescent roulait à une vitesse largement supérieure à la limite autorisée dans la zone limitée à 30 km/h de l'Obere Zelglistrasse. À l'embranchement avec la Höglerstrasse, la moto est entrée en collision latérale avec une voiture venant du quartier de Wil.

Suite à cette violente collision, le conducteur de la moto, âgé de 15 ans, ainsi que son passager, âgé de 16 ans, ont été éjectés de la moto. Tous deux ont subi des blessures modérées à graves et ont été transportés à l'hôpital par les secours.

L'enquête se poursuit

La police cantonale enquête sur les circonstances exactes de l'accident. À la suite de l'accident, elle avait annoncé son intention de dénoncer le jeune à la justice des mineurs pour conduite dangereuse, vol de véhicule, conduite sans permis ainsi que d'autres infractions présumées.

Les pompiers de Dübendorf-Wangen-Brüttisellen ont bouclé le lieu de l'accident pendant les opérations de sauvetage et d'enquête, et ont mis en place une déviation.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.