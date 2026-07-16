Un motard a perdu la vie jeudi après-midi dans un accident survenu au col du Susten, près du glacier de Stein. La victime est un Suisse de 42 ans, domicilié dans le canton de Fribourg. Le tronçon de route concerné a été entièrement fermé à la circulation pendant plusieurs heures.

Selon un communiqué de presse, la police cantonale bernoise a été informée de l'accident survenu sur le territoire de la commune d'Innertkirchen (BE) peu après 14h25. D'après les informations actuelles, le motard descendait depuis le sommet du col du Susten, en direction du glacier de Stein lorsqu'il a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage à droite. Pour des raisons qui restent à déterminer, il a alors chuté.

Selon les informations de la police, la moto a ensuite dérapé sur la voie opposée, s'est retrouvée dans l'éboulis adjacent et a heurté un rocher. Le motard a été grièvement blessé. Malgré les mesures de secours immédiatement mises en œuvre par des passants et les soins médicaux prodigués par les secours, il est décédé sur les lieux de l’accident.