Un motocycliste a perdu la vie dimanche à Genève après un accident sur la route de Malagnou. Arrêté à un feu vers 03h00, il a été violemment heurté par une voiture. Le motard est décédé des suites de ses blessures aux HUG. L'automobiliste a été arrêté.

Selon les premiers éléments de l’enquête, deux automobilistes circulaient à très vive allure sur la route de Malagnou, a annoncé le Ministère public genevois. Arrivé à l’intersection avec l’avenue de l’Amandolier, l’un d’eux, né en 1994, a violemment heurté par l’arrière le motocycliste arrêté au feu de signalisation.

La moto et son conducteur, né en 1996, ont été projetés sur la chaussée sur près de 100 mètres. Le motocycliste a été pris en charge par les secours et transporté aux HUG, son pronostic vital étant alors fortement engagé. Il est décédé en matinée.

Le conducteur de la voiture qui a heurté le motocycliste a été arrêté. Il sera entendu par la police, puis par le Ministère public. Le conducteur de la seconde voiture a été identifié. Il sera entendu par les autorités françaises, pays de son domicile. Les prévenus bénéficient de la présomption d'innocence.