Un municipal de Prilly (VD) suspendu à effet immédiat

Le Conseil d'Etat vaudois a suspendu à effet immédiat le municipal prilliéran Ihsan Kurt, en charge notamment de la jeunesse et des affaires sociales. Une plainte pénale a été déposée à son encontre et une enquête administrative a été ouverte.

Membre du parti socialiste, Ihsan Kurt est également spécialiste des questions de migration (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Cette mesure est liée à des attitudes qui ne sont pas admissibles, ainsi qu'à des propos inappropriés», annonce lundi la Ville de Prilly. La municipalité avait demandé la suspension de l'élu socialiste à la mi-mai, «dans le souci de garantir le bon fonctionnement de l'administration communale», précise le communiqué.

«Cette décision cruciale s'imposait, notamment pour préserver l'intégrité physique et morale de l'ensemble de ses collaboratrices et collaborateurs, ainsi que des membres de l'autorité municipale», précise la Ville qui ne souhaite faire aucun commentaire sur le contenu de l'action pénale. Le syndic Alain Gillièron et le vice-syndic Luigi Sartorelli reprennent ses fonctions.

Contacté par Keystone-ATS, Ihsan Kurt n'a pas souhaité pas réagir pour l'instant.