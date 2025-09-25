  1. Clients Privés
«Ce n'est pas une ambition abstraite» Un «mur de drones» pour protéger l'Europe?

ATS

25.9.2025 - 19:05

Les pays de l'UE débattront pour la première fois vendredi des propositions visant à ériger un «mur» de défenses anti-drones pour le bloc, élaborées à la hâte après plusieurs incursions aériennes de la Russie.

Quelle forme ce «mur» prendra-t-il? Les responsables européens sollicités sur la question concèdent que les détails autour de cette initiative sont encore très flous (archives).
Quelle forme ce «mur» prendra-t-il? Les responsables européens sollicités sur la question concèdent que les détails autour de cette initiative sont encore très flous (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.09.2025, 19:05

25.09.2025, 19:28

Les vols de drones au-dessus d'aéroports au Danemark placent également le Vieux continent sous pression. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a évoqué l'idée d'un «mur de drones» européen la première lors d'un discours mi-septembre.

«Ce n'est pas une ambition abstraite. C'est le fondement d'une défense crédible», a-t-elle plaidé, quelques heures après l'incursion d'une vingtaine de drones russes dans l'espace aérien polonais. La cheffe de l'exécutif européen a plaidé en faveur d'une «capacité européenne développée, déployée et entretenue conjointement, réactive en temps réel».

Zelensky alerte. «La Russie tente de faire à la Moldavie ce que l'Iran a fait autrefois au Liban»

Zelensky alerte«La Russie tente de faire à la Moldavie ce que l'Iran a fait autrefois au Liban»

Le commissaire chargé des questions de défense, Andrius Kubilius, tentera d'approfondir ces propositions lors d'une visioconférence vendredi avec une dizaine d'Etats membres de l'UE.

Les pays concernés sont pour la plupart voisins de la Russie, bien que le Danemark ait été ajouté à la liste après les survols répétés de drones à l'origine non identifiée.

L'Ukraine, qui a développé toute une série de capacités permettant de détecter et d'abattre des drones russes à moindre coût, sera également de la partie.

«Mur de drones»

Quelle forme ce «mur» prendra-t-il? Les responsables européens sollicités sur la question concèdent que les détails autour de cette initiative sont encore très flous.

Selon eux, les premières étapes devraient probablement consister à déployer davantage de capteurs le long de la longue frontière que l'UE partage avec la Russie.

«Course à l'armement». Berlin va investir 35 milliards d'euros dans la défense spatiale

«Course à l'armement»Berlin va investir 35 milliards d'euros dans la défense spatiale

Le développement d'un système intégré capable d'abattre les drones prendrait sans doute beaucoup plus de temps, ont-ils ajouté. La réponse de l'Otan à l'incursion de drones russes en Pologne a mis en évidence les lacunes de l'arsenal de l'alliance face à cette menace.

Pour abattre cette vingtaine de drones, l'Alliance a dû mobiliser des missiles coûteux. Ce «mur de drones» s'inscrit dans un effort plus large de l'Europe pour muscler ses capacités de défense face à la menace russe. Autant d'initiatives examinées lors d'un sommet entre chefs d'Etat la semaine prochaine à Copenhague.

Un «mur de drones» pour protéger l'Europe?