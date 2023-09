L'écrivain Charles Ferdinand Ramuz (1878-1947) a désormais son musée. Un espace a été créé dans sa maison La Muette à Pully (VD). Sur 100 m2 et deux étages, il présente l'homme, sa vie, l'écrivain, son univers et sa carrière littéraire. Inauguration le 23 septembre.

"La Muette - espaces littéraires" se déploie autour du bureau de Charles Ferdinand Ramuz, resté intact dans son état de 1930. ATS

Au no 2 du chemin Davel dans le vieux bourg de Pully, une ancienne maison vigneronne en pierre rose et aux volets verts. C'est ici que le plus célèbre écrivain et poète vaudois a vécu de 1930 jusqu'à sa mort en 1947. La partie droite de l'imposante bâtisse du 17e siècle, côté tour, a été transformée en musée, un projet vieux de dix ans environ.

«La Muette – espaces littéraires» se déploie autour du bureau de Ramuz, resté intact dans son état de 1930. «Il vise à faire de Ramuz, de son œuvre et de la littérature un champ culturel contemporain, stimulant et accessible au plus grand nombre», ont expliqué jeudi ses responsables. Son coût s'élève à environ 1,5 million de francs.

