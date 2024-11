Un mystérieux objet découvert sur un glacier suisse

Alors que la fonte des glaciers alpins continue de dévoiler des trésors insoupçonnés, une récente découverte au col du Splügen, dans le canton des Grisons, captive les spécialistes et le public.

Cet objet, ressemblant à un véhicule primitif doté de deux roues et assemblé avec des tiges de bambou et des cordes, soulève de nombreuses questions. © Sergio Veri et Riva San Vitale - https://www.facebook.com/KantonGR

Le 2 novembre dernier, le randonneur Sergio Veri est tombé sur un étrange objet en bambou, partiellement enfoui sur le glacier.

Cet objet, ressemblant à un véhicule primitif doté de deux roues et assemblé avec des tiges de bambou et des cordes, soulève de nombreuses questions pour les spécialistes, qui peinent à déterminer son origine et sa fonction.

Du bambou ! Un matériau rare dans la région

Alerté par le randonneur, le Service archéologique des Grisons a envoyé des experts sur place, estimant que cet engin remonterait au XXe siècle.

Cependant, l’absence d’informations claires sur sa fonction, couplée à l’usage de bambou – un matériau rare dans la région – laisse perplexes les chercheurs, qui explorent diverses hypothèses.

Plusieurs théories

Parmi les théories avancées, certains imaginent que l'objet pourrait être un traîneau, utilisé pour transporter des biens ou des marchandises de contrebande, profitant des passages escarpés des Alpes.

D’autres voient en lui un prototype expérimental, comme un planeur ou un véhicule conçu pour le repérage en haute montagne. Plus insolite, une hypothèse l’associe même à un avion ancien qui se serait peut-être écrasé dans les Alpes il y a des décennies.

