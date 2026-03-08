Les opposants bourgeois au fonds climat se sont félicités dimanche du rejet massif de l'initiative pour un fonds climat et y voient un message clair de la population contre de nouvelles dépenses. Une lecture contredite par la gauche, qui regrette une occasion manquée.

L'alliance des opposants, composée de l'UDC, du PLR, du Centre, d'economiesuisse et de l'usam, juge que le résultat des urnes constitue une «limite claire» fixée par les Suisses. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Pour le comité interpartis opposé au fonds climat, ce non montre que les Suisses privilégient «une politique climatique ciblée et mûrement réfléchie». «Ce rejet clair montre que la population ne veut pas de nouveaux programmes de dépenses effrénés, qui entraîneraient en fin de compte une augmentation de la dette ou des impôts supplémentaires», a dit le conseiller aux Etats Fabio Regazzi (Centre/TI), président de l'Union suisse des arts et métiers (usam).

L'alliance, composée de l'UDC, du PLR, du Centre, d'economiesuisse et de l'usam, juge que le résultat des urnes constitue une «limite claire» fixée par les Suisses. Interrogé par la RTS, le conseiller national Manfred Bühler (UDC/BE) a reconnu que la Suisse devait décarboner l'industrie et l'activité des ménages, «mais à un rythme supportable». Il a jugé ce fond climat «délirant».

Solutions innovantes

Pour les opposants, ce vote doit aussi se lire comme un engagement de la Suisse en tant que «pôle d'innovation». La Confédération investit déjà beaucoup pour une politique climatique très efficace et fondée sur l'innovation, l'efficacité et la comptabilité économique.

Egalement opposé au texte, le parti vert libéral (PVL) estime que le résultat «entérine la voie empruntée jusqu’à présent vers l'objectif de la neutralité carbone». Il entend désormais poursuivre cet objectif avec détermination et de continuer à soutenir le développement de solutions innovantes et efficaces.

Jugeant que la défaite du fonds climat n'est pas un rejet de la protection du climat de la part du peuple, mais un rejet d'un «instrument inadapté», les opposants ont appelé la gauche à cesser «d’instrumentaliser inlassablement la question climatique pour imposer une politique de subventions généralisées».

Aux partis bourgeois d'agir

De leur côté, le PS et les Vert-e-s, qui avaient lancé l'initiative en 2021, reconnaissent qu'une occasion a été «manquée». Toutefois, la présidente du parti écologiste Lisa Mazzone a déclaré à Keystone-ATS que les objectifs climatiques de la Suisse «restent les mêmes et sont largement souhaités par la population».

La Genevoise et son homologue socialiste Cédric Wermuth mettent désormais sous pression la majorité bourgeoise. «La droite doit maintenant prendre ses responsabilités et présenter des solutions pour atteindre nos objectifs climatiques», souligne Lisa Mazzone.

Patrick Hofstetter, expert Climat&Energie au WWF Suisse, charge lui aussi le Conseil fédéral et la majorité parlementaire qui ont combattu le texte en invoquant le bon fonctionnement des instruments existants, tout en supprimant les moyens financiers destinés à ces mêmes instruments.

L'Association suisse des locataires (Asloca) regrette elle aussi le résultat. «Cette initiative aurait permis de financer la transition énergétique de façon équilibrée, sans en faire supporter le coût exclusivement aux locataires», a déclaré son président Carlo Sommaruga.

Facture salée

Le PS et les Vert-e-s s'alarment des coûts qui vont peser sur les générations futures. D'après leurs calculs, le coût de l'inaction en matière de politiques atteindra jusqu'à 34 milliards de francs par an d'ici 2060. «La Suisse doit tout mettre en oeuvre pour décarboniser la mobilité et le chauffage», écrit Cédric Wermuth, coprésident du PS Suisse.

Malgré tout, Lisa Mazzone ne veut pas céder au défaitisme et rappelle qu'au niveau environnemental, chaque avancée a dû s'obtenir de haute lutte. Preuve que son parti ne va pas baisser les bras, elle cite notamment l'initiative sur le solaire, qui veut rendre obligatoire la pose d'une installation solaire pour toute nouvelle construction ou rénovation.

Pas de lassitude

Depuis 2025, c'est le troisième objet lié au climat qui est rejeté par le peuple. De quoi faire reconnaitre au conseiller aux Etats Baptiste Hurni (PS/NE) que la multiplication des votes sur les initiatives environnementales avait entraîné de la «lassitude» au sein de la population. Sur le plateau de la RTS, il a toutefois rappelé que le problème climatique «restait entier» et que la suite allait «dépendre maintenant de l'ordre des priorités qu'on a».

Une observation qui ne convainc pas Mme Mazzone. «On voit que les questions climatiques restent très hautes dans les derniers sondages des préoccupations de la population. On voit donc qu'ici c'était un problème d'instrument», dit-elle.