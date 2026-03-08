  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Une occasion manquée» Votations : un non «clair» pour le fonds climat

ATS

8.3.2026 - 15:05

Les opposants bourgeois au fonds climat se sont félicités dimanche du rejet massif de l'initiative pour un fonds climat et y voient un message clair de la population contre de nouvelles dépenses. Une lecture contredite par la gauche, qui regrette une occasion manquée.

L'alliance des opposants, composée de l'UDC, du PLR, du Centre, d'economiesuisse et de l'usam, juge que le résultat des urnes constitue une «limite claire» fixée par les Suisses.
L'alliance des opposants, composée de l'UDC, du PLR, du Centre, d'economiesuisse et de l'usam, juge que le résultat des urnes constitue une «limite claire» fixée par les Suisses.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.03.2026, 15:05

08.03.2026, 15:07

Pour le comité interpartis opposé au fonds climat, ce non montre que les Suisses privilégient «une politique climatique ciblée et mûrement réfléchie». «Ce rejet clair montre que la population ne veut pas de nouveaux programmes de dépenses effrénés, qui entraîneraient en fin de compte une augmentation de la dette ou des impôts supplémentaires», a dit le conseiller aux Etats Fabio Regazzi (Centre/TI), président de l'Union suisse des arts et métiers (usam).

L'alliance, composée de l'UDC, du PLR, du Centre, d'economiesuisse et de l'usam, juge que le résultat des urnes constitue une «limite claire» fixée par les Suisses. Interrogé par la RTS, le conseiller national Manfred Bühler (UDC/BE) a reconnu que la Suisse devait décarboner l'industrie et l'activité des ménages, «mais à un rythme supportable». Il a jugé ce fond climat «délirant».

Solutions innovantes

Pour les opposants, ce vote doit aussi se lire comme un engagement de la Suisse en tant que «pôle d'innovation». La Confédération investit déjà beaucoup pour une politique climatique très efficace et fondée sur l'innovation, l'efficacité et la comptabilité économique.

Egalement opposé au texte, le parti vert libéral (PVL) estime que le résultat «entérine la voie empruntée jusqu’à présent vers l'objectif de la neutralité carbone». Il entend désormais poursuivre cet objectif avec détermination et de continuer à soutenir le développement de solutions innovantes et efficaces.

Contre-projet du Conseil fédéral. Le peuple dit «Non» à 200 francs, mais la redevance baissera quand même à 300 francs

Contre-projet du Conseil fédéralLe peuple dit «Non» à 200 francs, mais la redevance baissera quand même à 300 francs

Jugeant que la défaite du fonds climat n'est pas un rejet de la protection du climat de la part du peuple, mais un rejet d'un «instrument inadapté», les opposants ont appelé la gauche à cesser «d’instrumentaliser inlassablement la question climatique pour imposer une politique de subventions généralisées».

Aux partis bourgeois d'agir

De leur côté, le PS et les Vert-e-s, qui avaient lancé l'initiative en 2021, reconnaissent qu'une occasion a été «manquée». Toutefois, la présidente du parti écologiste Lisa Mazzone a déclaré à Keystone-ATS que les objectifs climatiques de la Suisse «restent les mêmes et sont largement souhaités par la population».

La Genevoise et son homologue socialiste Cédric Wermuth mettent désormais sous pression la majorité bourgeoise. «La droite doit maintenant prendre ses responsabilités et présenter des solutions pour atteindre nos objectifs climatiques», souligne Lisa Mazzone.

Patrick Hofstetter, expert Climat&Energie au WWF Suisse, charge lui aussi le Conseil fédéral et la majorité parlementaire qui ont combattu le texte en invoquant le bon fonctionnement des instruments existants, tout en supprimant les moyens financiers destinés à ces mêmes instruments.

L'Association suisse des locataires (Asloca) regrette elle aussi le résultat. «Cette initiative aurait permis de financer la transition énergétique de façon équilibrée, sans en faire supporter le coût exclusivement aux locataires», a déclaré son président Carlo Sommaruga.

Facture salée

Le PS et les Vert-e-s s'alarment des coûts qui vont peser sur les générations futures. D'après leurs calculs, le coût de l'inaction en matière de politiques atteindra jusqu'à 34 milliards de francs par an d'ici 2060. «La Suisse doit tout mettre en oeuvre pour décarboniser la mobilité et le chauffage», écrit Cédric Wermuth, coprésident du PS Suisse.

Malgré tout, Lisa Mazzone ne veut pas céder au défaitisme et rappelle qu'au niveau environnemental, chaque avancée a dû s'obtenir de haute lutte. Preuve que son parti ne va pas baisser les bras, elle cite notamment l'initiative sur le solaire, qui veut rendre obligatoire la pose d'une installation solaire pour toute nouvelle construction ou rénovation.

Pas de lassitude

Depuis 2025, c'est le troisième objet lié au climat qui est rejeté par le peuple. De quoi faire reconnaitre au conseiller aux Etats Baptiste Hurni (PS/NE) que la multiplication des votes sur les initiatives environnementales avait entraîné de la «lassitude» au sein de la population. Sur le plateau de la RTS, il a toutefois rappelé que le problème climatique «restait entier» et que la suite allait «dépendre maintenant de l'ordre des priorités qu'on a».

Votations. Fonds climat : le PS et les Vert.e.s regrettent une occasion manquée

VotationsFonds climat : le PS et les Vert.e.s regrettent une occasion manquée

Une observation qui ne convainc pas Mme Mazzone. «On voit que les questions climatiques restent très hautes dans les derniers sondages des préoccupations de la population. On voit donc qu'ici c'était un problème d'instrument», dit-elle.

Les plus lus

Votations: Qui a voté quoi et où ? Tous les résultats...
Résultats et réactions: le suivi des votations en direct !
Le peuple dit «Non» à 200 francs, mais la redevance baissera quand même à 300 francs
Thuillard devance toujours Nordmann à 71% du dépouillement
Crans-Montana : nouvelles révélations sur les employés du service de sécurité publique
Fabrice Luchini : «Ma compagne m'a soigné de ma phobie du couple»