  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Technologie Un nouveau démonstrateur énergétique «Power-to-Gas» inauguré à Sion

ATS

21.11.2025 - 16:59

Relever les défis actuels de la transition énergétique: telle est l'ambition du nouveau démonstrateur «Power-to-Gas» inauguré vendredi sur le campus Energypolis à Sion. Fruit d'une collaboration entre l'EPFL, la HES-SO Valais-Wallis et plusieurs partenaires industriels, l'outil se prête aux recherches de cinq chercheurs «qui développent les solutions de demain».

Cinq chercheurs travaillent au sein du démonstrateur, qui abrite des technologies visant à "assurer la transition énergétique".
Cinq chercheurs travaillent au sein du démonstrateur, qui abrite des technologies visant à "assurer la transition énergétique".
ATS

Keystone-SDA

21.11.2025, 16:59

21.11.2025, 17:05

«Nous souhaitons être le navire amiral de la transition énergétique, a déclaré lors de l'inauguration le conseiller d'Etat valaisan Christophe Darbellay. Il y a une nécessité de trouver et de développer des solutions» en ce sens.

Installé au coeur du campus Energypolis à Sion, le démonstrateur prend la forme d'un petit bâtiment qui jouxte l'institut de recherche, mais surtout d'un laboratoire «grandeur nature», qui abrite des systèmes technologiques sujets à expérimentation.

«Plus qu'un simple local» un démonstrateur tel que celui-ci doit «prouver que les solutions» qui y sont testées «fonctionnent dans la pratique», a expliqué le chef du Département de l’économie et de la formation. Deux axes guident ainsi la recherche qui sera réalisée grâce à la nouvelle infrastructure: la capture du CO2 et le stockage saisonnier de l'électricité via le réseau de gaz.

Deux «solutions prometteuses»

La pénurie d'électricité en hiver est «typiquement le genre de problème que l'on cherche à résoudre ici», a illustré Léonard Evéquoz, directeur de l'EPFL Valais Wallis. Il s'agit «d'essayer de corriger» la différence entre la production et la consommation énergétique durant la saison hivernale.

Les recherches visent ainsi à convertir l'électricité excédentaire produite en été en hydrogène ou en méthane. Ces deux gaz peuvent être stockés durablement, ou injectés dans le réseau gazier. En inversant le procédé, il est possible de générer à nouveau de l'électricité et de la chaleur au moment souhaité.

La décarbonisation de l'industrie dite «lourde» fait partie des autres défis importants à relever. «Un élément essentiel de la neutralité carbone est la capture du CO2», rappellent l'EPFL et la HES-SO Valais-Wallis.

Deux procédés testés au sein du démonstrateur visent alors à capturer le CO2 à sa source d'émission, avant que celui-ci ne soit relâché dans l'atmosphère. Une fois récupéré, le gaz est transformé chimiquement, ce qui permet son stockage ou son transport sous forme liquide.

Installations énergétiques favorisées

Ce projet «Power-to-Gas» est soutenu par le Fonds Démonstrateurs Energie Valais qui, avec ses 5 millions, permet l'implantation de démonstrateurs sur le territoire valaisan. L'objectif est double pour les acteurs concernés: accélérer le transfert des technologies issues de la recherche et soutenir la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération.

Les plus lus

Trump fixe une date butoir à l’Ukraine pour accepter son plan
Romandie sous la neige: un réveil blanc avant un week-end glacé
Zelensky repousse le plan américain sur la guerre avec la Russie
55 ans derrière les barreaux: décès du plus ancien prisonnier de France
Flou total autour de Lara Gut-Behrami : «Il y a encore de l’espoir»
Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars