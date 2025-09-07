Les Vert-e-s suisses ont reçu un don de 400’000 francs de l’héritière du groupe de matériaux de construction Sika. La donatrice, Carmita Burkard Kroeber, originaire de Neuchâtel, avait déjà fait don d'un million de francs aux écologistes en 2023.

Le don de 400’000 francs est visible sur le site internet du Contrôle fédéral des finances (CDF). Sous la rubrique «Financement des partis politiques», le CDF répertorie les partis suisses qui ont reçu des dons importants en 2023 et 2024, ainsi que leurs donateurs. Le journal Sonntagsblick a été le premier à rapporter cette information dimanche.

Carmita Burkard Kroeber, elle-même membre des Vert-e-s et candidate locale pour ce parti, a versé 400'000 francs à l'été 2024. Il s'agit du don le plus important versé par une personne physique à un parti politique cette année-là.

En revanche, en 2024, des dons importants ont été versés à des partis suisses par des personnes morales, c'est-à-dire des entreprises. La liste du CDF montre par exemple que la banque UBS a fait un don de 412'000 francs à l'UDC et a également versé des montants importants à d'autres partis.

Budget inférieur aux autres partis

Dans le cas des Vert-e-s, le don de Carmita Burkard Kroeber correspond à peu près à l'ensemble des cotisations des membres pour l'année 2024. Selon le CDF, les écologistes ont encaissé au total environ 1,8 million de francs en 2024. En 2023, les Verts avaient eux-mêmes rendu public le don d'un million de francs de Carmita Burkard Kroeber pour la même année.

Interrogée dimanche par Keystone-ATS, la présidente du parti Lisa Mazzone a déclaré que ce nouveau don de 400'000 francs n'était assorti d'aucune condition. Les Verte-s ont l'intention d'utiliser cet argent sur plusieurs années afin de «développer l'organisation» du parti au-delà des dépenses courantes.

«Notre budget reste nettement inférieur à celui de tous les partis représentés au Conseil fédéral», a déclaré Lisa Mazzone, soulignant que Carmita Burkard Kroeber était membre des Vert-e-s depuis longtemps.

Nouvelle loi

La divulgation des dons aux partis politiques découle de la nouvelle loi fédérale sur la transparence du financement de la politique. Depuis 2023, les partis représentés au Parlement doivent déclarer au CDF les dons supérieurs à 15'000 francs par personne et par an.

Il en va de même pour les contributions des élus. L'origine du don doit être clairement indiquée.