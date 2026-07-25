Loterie Le Swiss Loto fait un nouveau millionnaire

Une personne est devenue millionnaire samedi grâce au Swiss Loto. Elle a deviné les six bons numéros et empoche 1 million de francs. Il fallait cocher les numéros 8, 22, 24, 25, 31 et 33. Le numéro chance était le 1, le rePLAY le 3 et le Joker le 672357.