Loterie
Le Swiss Loto fait un nouveau millionnaire
Le Swiss Loto est un jeu de loterie classique proposé en Suisse depuis 1970.
ATS
Une personne est devenue millionnaire samedi grâce au Swiss Loto. Elle a deviné les six bons numéros et empoche 1 million de francs. Il fallait cocher les numéros 8, 22, 24, 25, 31 et 33. Le numéro chance était le 1, le rePLAY le 3 et le Joker le 672357.
Lors du prochain tirage mercredi, 15,3 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.
https://jeux.loro.ch/games/swissloto/