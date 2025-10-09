  1. Clients Privés
Vaud Un nouveau gymnase cantonal prévu à Rolle 

ATS

9.10.2025 - 08:24

Le canton de Vaud a identifié un terrain à Rolle, à l'est du périmètre des Vignes, pour accueillir un nouveau gymnase cantonal destiné à la région de la Côte. Sous réserve de l'approbation de la Commission des finances, le Conseil d'Etat a octroyé un crédit d'étude de 400'000 francs pour lancer les premières étapes du projet.

Un nouveau gymnase est prévu à Rolle à l'horizon 2033 (photo prétexte).
Un nouveau gymnase est prévu à Rolle à l'horizon 2033 (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

09.10.2025, 08:24

Le futur gymnase pourrait accueillir jusqu'à 1200 élèves, avec une ouverture envisagée pour la rentrée 2033, a annoncé le Conseil d'Etat mercredi soir dans un communiqué. Ce futur établissement s'inscrit dans la stratégie cantonale de formation postobligatoire à l'horizon 2040, qui vise à rapprocher les lieux d'enseignement des jeunes dans toutes les régions.

Situé à proximité de la gare CFF et du centre de Rolle, le site retenu offre une accessibilité optimale et un bon potentiel d'intégration urbaine, estime le gouvernement. Le projet sera développé dans le cadre d'un partenariat public-privé réunissant la commune de Rolle, l'Etat de Vaud et la société Next Immobilier SA, détentrice d'un droit d'emption sur les parcelles concernées.

L'Etat deviendra à terme propriétaire du terrain destiné au gymnase. En parallèle, la commune de Rolle engage de son côté la planification du site des Vignes qui combine le gymnase cantonal, des logements, des activités et des équipements publics. La mise à l'enquête du plan d'affectation est prévue en 2028 pour une entrée en vigueur autour de 2030.

Le canton de Vaud compte aujourd'hui 22'250 jeunes en formation professionnelle dans 18 écoles professionnelles et supérieures ainsi que 14'050 gymnasiennes et gymnasiens répartis dans 15 gymnases.

