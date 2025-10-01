Le Conseil consultatif des seniors (CoCos) du canton de Vaud a annoncé mercredi la création du Prix CoCos. Cette nouvelle récompense biennale, dotée de près de 50'000 francs, récompensera des projets innovateurs d'entreprises, communes ou autres entités, visant à favoriser une bonne transition à la retraite pour les futurs seniors.

La création du prix du Conseil consultatif des seniors dotée d'environ 50'000 francs a été annoncée mercredi lors de la conférence Vieillir 2030. L'initiative est également portée par le Département de la santé vaudois dirigé par Rebecca Ruiz (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Pour sa première édition en 2026, le Prix CoCos se concentrera sur le passage à la retraite. Un thème jugé «délicat» par Dominique Kohli, président du CoCos, un des organes de la politique cantonale de la vieillesse.

L'objectif est de récompenser les projets qui aident les futurs retraités – ainsi que les entreprises et les collectivités – à gérer les conséquences de cette transition: la perte du réseau professionnel, l'isolement social ou encore le sentiment d'inutilité.

«Le départ à la retraite signifie également, pour les entreprises et les collectivités, la perte d’un savoir-faire et d'une expertise», rappelle le président. Le prix cherche ainsi à susciter de nouvelles mesures, guides, outils ou dispositifs d'accompagnement dans le canton.

Candidatures ouvertes

L'initiative, également portée par le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), bénéficie du mécénat d'importantes entreprises vaudoises. Le montant servira à financer le développement des projets lauréats, avec un premier prix pouvant atteindre de 25'000 francs à 30'000 francs et, selon les propositions déposées, un deuxième prix d'environ 10'000 à 15’000 francs, voire un troisième prix d'environ 5000 francs.

Les candidatures sont ouvertes aux collectivités publiques, aux entreprises, aux institutions et aux associations du canton de Vaud. Les projets pourront être soumis en ligne du 15 octobre 2025 au 28 février 2026. Le prix sera remis pour la première fois le 1er octobre 2026 lors de la prochaine Conférence Vieillir2030.

Agisme dénoncé

L'annonce du Prix CoCos a eu lieu à Vevey, en marge de la Conférence Vieillir2030 qui a toujours lieu le 1er octobre, à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées. Cette année, elle était consacrée à l'âgisme et aux liens intergénérationnels sous le titre «Vieillir avec fierté».

Durant cette journée de réflexion, le Conseil consultatif des seniors a transmis à la conseillère d'Etat Rebecca Ruiz des recommandations concrètes pour que l'Etat agisse contre les discriminations liées à l'âge. La ministre a salué la «force de propositions» du CoCos, qui vont être analysées. Elle a souligné que la politique Vieillir2030, un organe unique en Suisse, traite explicitement cette problématique.