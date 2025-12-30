L'année 2026 marquera dans le canton de Fribourg l'entrée en fonction d'un nouveau procureur général du Ministère public. Elu en mai, Raphaël Bourquin, 54 ans, succédera dès ce jeudi à Fabien Gasser, 51 ans, titulaire du poste depuis quinze ans, la durée maximale.

Le nouveau procureur général Raphaël Bourquin prendra ses fonctions à compter du 1er janvier (archives). sda

Les députés avaient dû trancher à l'époque entre deux candidats internes au Ministère public (MP) du canton de Fribourg affiliés au Centre. Raphaël Bourquin, procureur général-adjoint depuis 2016, l'avait alors emporté avec 65 voix, contre 42 voix à son concurrent Marc Bugnon, procureur, âgé pour sa part de 60 ans.

Arrivant au terme de trois mandats de cinq ans, Fabien Gasser ne pouvait plus se représenter. L'élection apparaissait d'autant plus incertaine que les deux candidats étaient issus du même parti, Marc Bugnon, ancien élu au Conseil général de Fribourg, de plus longue date que Raphaël Bourquin, établi lui aussi dans le chef-lieu.

Solide bagage

Ce dernier est titulaire d’une licence en droit de l’Université de Fribourg ainsi que du brevet d’avocat et d’un CAS en magistrature pénale. Il a entamé sa carrière au début des années 2000 à l’Office des juges d’instruction du canton de Fribourg, dont il a été substitut ad hoc du procureur général durant six ans.

En 2011, Raphaël Bourquin a rejoint le nouveau MP, où il a officié en qualité de procureur, puis de procureur général-adjoint. Actuel président de la Conférence latine des procureurs et membre de diverses plateformes intercantonales et nationales, il dispose d’un important réseau.

Raphaël Bourquin a séduit par «son engagement et sa vision de l’avenir du Ministère public», selon un communiqué du Grand Conseil. En amont, les prises de position du Conseil de la magistrature et de la Commission de justice du législatif avaient été publiées, mais elles divergeaient, le premier soutenant Raphaël Bourquin.

Nouvelle fonction

Le Conseil de la magistrature est l’organe de surveillance du pouvoir judiciaire et du MP fribourgeois. La Commission de justice du Grand Conseil avait pour sa part préféré majoritairement son concurrent Marc Bugnon, malgré un âge le limitant à un mandat de cinq ans seulement.

Pour mémoire, en 2010, l’élection de Fabien Gasser, affilié au PLR, alors âgé de 36 ans, était apparue comme une «demi-surprise», vu qu’il ne figurait qu'en troisième et dernière position dans les recommandations du Conseil de la magistrature. L'élection s'était déroulée à bulletins secrets à l'époque.

Fabien Gasser occupera une nouvelle fonction dès le 1er février. Celui qui est domicilié en Gruyère a été élu le 17 décembre par l'Assemblée fédérale au poste de procureur général suppléant de la Confédération pour le reste de la période administrative 2024-2027, par 209 voix sur 211 bulletins valables.

Manque de dotation

Pour ce poste, onze dossiers, provenant de cinq femmes et de six hommes, avaient été déposés. Six personnes ont été formellement auditionnées. Le procureur général de la Confédération Stefan Blättler a également été consulté. Fabien Gasser succèdera à Jacques Rayroud, qui partira à fin janvier.

Dans une interview parue mardi dans La Liberté, le Fribourgeois relève que ce qui a probablement le plus changé ces quinze dernières années «c’est l’utilisation de l’informatique, qui est véritablement devenue un outil de travail au quotidien. Je dirais aussi que la solidarité entre nos équipes est à présent très forte».

«Ce qui était moins le cas au moment de la fusion entre le MP et l’Office des juges d’instruction en 2011», ajoute Fabien Gasser. Au-delà, il mentionne le problème posé par la sous-dotation des effectifs du pouvoir judiciaire à Fribourg. Le canton devrait en prendre la mesure et «créer 40 à 50 équivalents plein-temps».