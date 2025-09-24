  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Défense Un nouveau vote sur les F-35 est «possible sur le principe»

ATS

24.9.2025 - 23:10

Une nouvelle votation sur les F-35 serait «possible sur le principe», estime Martin Pfister. Le ministre de la défense ne peut pas exclure que cette question soit à nouveau soulevée lors de l'évaluation globale.

Pour Martin Pfister, l'organisation d'un nouveau vote relève d'une «décision politique» (archives).
Pour Martin Pfister, l'organisation d'un nouveau vote relève d'une «décision politique» (archives).
sda

Keystone-SDA

24.09.2025, 23:10

Il faudra alors évaluer s'il est nécessaire de consulter à nouveau le peuple, a déclaré mercredi soir le Zougois à la télévision alémanique SRF. En fin de compte, la façon de traiter cette question relève d'une décision politique. Il ne serait en revanche pas juste de soumettre au peuple chaque achat d'avions militaires.

Juridiquement, il n'est pas nécessaire de soumettre un crédit supplémentaire à une votation. Le Conseil fédéral s'est prononcé contre un référendum sur les surcoûts liés aux F-35, car la loi ne prévoit pas de référendum financier, a souligné M. Pfister.

Une guerre hybride

Le conseiller fédéral s'est également dit inquiet de la récente paralysie des aéroports de Copenhague et d'Oslo par d'éventuels drones. De tels incidents concernent toute l'Europe, et donc aussi la Suisse, a-t-il dit, parlant de guerre hybride.

C'est un fait que la Suisse ne dispose actuellement d'aucun moyen ou seulement de moyens limités pour se défendre face à de telles attaques, a-t-il dit. Selon lui, c'est son devoir de développer de toute urgence des possibilités de faire face à de telles menaces.

Pour le moment, le ministre de la défense ne considère pas qu'une attaque contre Bâle ou Genève constitue un scenario crédible. Mais il ne faut pas exclure que cette situation change dans les prochaines années. La société et les infrastructures suisses sont fondamentalement vulnérables.

Martin Pfister s'est par ailleurs dit favorable à ce que les femmes soient elles aussi soumises à l'obligation de servir dans l'armée. Mais actuellement l'armée n'a pas besoin de plus de personnel. L'effectif de 140'000 personnes est suffisant, a expliqué le ministre centriste.

Les plus lus

Trump se défoule à l'ONU et marque un point surprenant avec la Suisse
Vol de motos à Prilly et course-poursuite sur l'autoroute A1!
Un documentaire sur la princesse norvégienne et son chaman crée des remous
Bâle plie face à son voisin encombrant, Freiburg
«Carrousel d’argent» - Une banque privée suisse dans la tourmente
Ni amant, ni rôdeur: «Tout ramène» au mari, dit l'enquêteur