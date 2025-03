Le canton de Genève lance un nouvel outil statistique en ligne pour mesurer l'égalité entre femmes et hommes. Ce portail de données permet une approche transversale en regroupant des indicateurs dans des domaines comme la formation, la santé, la politique ou encore la criminalité.

La lutte pour une société plus égalitaire continue. Le canton de Genève s'engage et propose un nouvel outil statistique pour mesurer les (in)égalités entre femmes et hommes (illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Les résultats statistiques sont complétés par des analyses contextuelles, indique le Département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (DF) vendredi dans un communiqué. Grâce à cet outil permettant un suivi régulier, le canton réaffirme son engagement en faveur d'une société plus égalitaire, ajoute le DF.

Conçu par l'office cantonal de la statistique (OCSTAT) en collaboration avec le bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences (BPEV), ce module révèle par exemple les professions concentrant le plus de femmes le canton en 2018-2022. Arrivent en tête, les secrétaires, les psychologues, les auxiliaires de soins et d'assistance et les enseignantes.

https://statistique.ge.ch/egalite/#home