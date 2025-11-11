  1. Clients Privés
Genève Un obus de la Première Guerre mondiale repêché aux Bains des Pâquis

ATS

11.11.2025 - 15:50

Un obus datant de la Première Guerre mondiale a été découvert mardi matin sous l'eau par des ouvriers près de la passerelle qui mène aux Bains des Pâquis, à Genève. L'engin, qui était inerte, a été évacué par l'unité de la police spécialisée dans la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des explosifs (NEDEX).

Les Bains des Pâquis à Genève ont dû être évacués par mesure de précaution suite à la découverte par des ouvriers d'un obus de la Première Guerre mondiale au fond de l'eau (image d'illustration).
Les Bains des Pâquis à Genève ont dû être évacués par mesure de précaution suite à la découverte par des ouvriers d'un obus de la Première Guerre mondiale au fond de l'eau (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

11.11.2025, 15:50

L'information révélée par la Tribune de Genève a été confirmée par Henny Martinoni, porte-parole de la police genevoise. La découverte a été faite par ouvriers plongeurs qui travaillaient sur l'entretien des digues. Ils ont d'abord cru à une simple bonbonne, avant de se rendre compte qu'il s'agissait d'un obus.

Les ouvriers ont alors immédiatement alerté la police. Les Bains des Pâquis ont été évacués par précaution entre 11h45 et 12h30, le temps pour le NEDEX de procéder à la levée de doute.

